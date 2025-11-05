限制級
美新創水上無人航行器 航程破紀錄無須燃料可繞地球138圈
Liquid Robotics的海上自主航行器，已在沒有使用燃料下，累積航程超過300萬浬。（圖取自Liquid Robotics）
〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國機器人應用新創公司乘浪者（Liquid Robotics）3日宣布，其開發的無人海上自主航行器Wave Glider，已在沒有使用燃料下，累積航程超過300萬浬（約555萬6000公里），等於繞行地球138圈，創建新型自主平台里程碑，可望成為美國及其盟國海上監視的可靠工具。
軍聞網站「Army Recognition」 報導，這款無人海上自主航行器水面浮標和相連至水下的潛水航行器組成。水面浮標吸收太陽能和波浪能後轉為電力，傳到至水下航行器推進。在海象等級較高的環境下，其航速可達2節，可與固定位置保持在半徑50公尺內，續航時間長達一年，並配備衛星通信和蜂巢式網路。
該航行器搭載的潛航器可拉長至150公尺，用以進行斷層掃描和水下聲源作業，從而擴張反潛作戰和海洋學的垂直探測範圍。
報導分析，盟軍可利用波浪能航行器作為持續性的水上哨兵，擴大咽喉要道和專屬經濟區交界處的態勢感知範圍，並能解放有人艦艇和巡邏機人力，使其能夠執行其他任務。美國海軍已在2023年的「聯合行動」（UNITAS 2023）演習期間試驗過，
已在海上進行過試驗，在2023年，從伯靈頓號運輸艦上投放了一艘波浪能航行器，作為艦隊海上態勢感知和無人系統整合計畫的一部分。
