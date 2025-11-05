可反無人機的烏「章魚-100」無人機亮相 跟我國「勁蜂三型」有點像

烏克蘭「章魚-100」無人機（左）與我國「勁蜂三型」無人機（右），都是用X型翼設計。（取自烏克蘭總統澤倫斯基X影片；本報資料照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕外國軍聞網站報導，烏克蘭近期與英國達成一項協議，兩國將合作生產數以千計的「章魚-100」（Octopus-100）無人機，這款以「無人機反制無人機」的系統，將有助於烏國提升對抗俄國威脅的底氣。值得注意的是，從官方照片可見，「章魚-100」一樣採取X型機翼設計，與我國「勁蜂三型」無人機有些許相似之處，可能同為垂直起降、可變換飛行姿態設計。

根據The Defense Post、Army Recognition等外國軍聞網站報導，英國與烏克蘭近期簽署合作生產「章魚-100」無人機的協議，未來將在英國境內，生產上千架「章魚-100」無人機，這款無人機由烏克蘭自製，卻由北約成員國境內生產，創下具有指標意義的首例，也象徵英、烏兩國緊密的合作關係。

雖然「章魚-100」無人機的技術與性能參數並未公開，但外國軍聞網站指出，這是款可以反制敵軍無人機的無人機系統，且具備模組化、快速量產等特性，藉此保護烏克蘭的關鍵基礎設施安全。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，從烏克蘭官方影像可見，「章魚-100」無人機採取X型主機翼與尾翼構型，主機翼上方有4組小型旋翼，這與各國常見的可變換飛行姿態的垂直起降無人機相似。我國中科院研製的「勁蜂三型」無人機也是採取如此設計，不過，「勁蜂三型」的4組小型旋翼裝設於X型尾翼之上，且不同於「章魚-100」用於反制無人機，「勁蜂三型」可能用於打擊敵軍裝甲車、船艦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法