美軍亮劍加勒比海 陸戰隊波多黎各開火示警委內瑞拉

美國陸戰隊在波多黎各的聯合演習，展現了UH-1Y直升機（左上）、輕型戰術車（右上）、LAV-25裝甲車（左下）與LCAC氣墊船（右下）的立體作戰能力，官方稱演習目的為強化反毒作戰。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊在加勒比海釋出一場延後公開的實彈演訓畫面，被視為對委內瑞拉的明確警告。根據專業軍事媒體《Army Recognition》4日報導，在美委關係持續緊張之際，陸戰隊第22遠征支隊（22nd MEU）「刻意地」公布了在戰略要地波多黎各，進行LAV-25裝甲偵察車實彈射擊的影像，旨在對外釋放強烈的戰略訊號。

此次演習的核心裝備，是陸戰隊現役的LAV-25輪式兩棲偵察車。該車配備一座雙人砲塔，搭載一門M242「巨蝮蛇」（Bushmaster）25公厘鏈砲，其雙向供彈設計，能讓砲手在穿甲彈與高爆彈之間快速切換，有效壓制步兵、打擊輕型裝甲及軟性目標。在陸戰隊的作戰準則中，LAV-25的主要任務並非作為主力戰車進行決戰，而是利用其高機動性與光學偵察設備，執行戰場偵察、前沿警戒、為後續重裝部隊開路等任務。

請繼續往下閱讀...

報導特別指出，此次演習地點聖地牙哥營（Camp Santiago）的選擇並非偶然。波多黎各距離委內瑞拉首都卡拉卡斯僅約885公里，是美軍在東加勒比海地區理想的前進部署基地，能讓一支具備特種作戰能力的陸戰隊遠征支隊（MEU-SOC）快速投射武力，執行嚇阻、撤僑或有限度的武力介入任務。

刻意釋出影像 展現快速部署能力

《Army Recognition》分析認為，這次演習影像的發布，是一次「刻意準備」而非例行性的訓練紀錄。演習本身早在9月23日就已進行，卻刻意等到11月2日才對外公開。此舉旨在凸顯美軍有能力在加勒比海地區，快速整合偵察、通訊與精準火力。這也意味陸戰隊正藉由既有裝備，測試未來的戰術概念，並向外界展示，即便LAV-25是即將被取代的舊式裝備，但當前仍是陸戰隊可靠的偵察主力。

分析指出，美方近月頻繁在加勒比海舉行演訓與軍事交流，顯示其正強化區域防衛鏈條，以防範地緣政治危機外溢。此次演訓不僅是例行訓練，更象徵美國正在以戰術實戰化的方式，測試其快速反應與

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法