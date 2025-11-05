憂國軍可攜式反無人機系統缺擴充性 王定宇：規格單一預算形同丟水裡

我國國安人員在往年國慶大典時，手持無人機干擾槍保持警戒。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計畫明年起動支96億餘元特別預算，採購635套「可攜式無人機反制系統」，未來將供三軍、資通電軍使用。民進黨立委王定宇今指出，無人機反制系統當然該買，但若未考量不同單位需求、環境限制，思考先進需求與可擴充性，「這樣單一規格、落伍規格的採購方式，不僅預算可能會形同丟在水裡，更嚴重的防禦力也無法及時提升」！

國防部3日公布一項涉及635套「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案，擬動支96億6901萬8,000元預算。此案附件顯示，國軍擬買635套，單價為1522萬6800元，並註明要納入2026年至2028年的特別預算。

附件顯示，「可攜式無人機反制系統」將分兩批交貨，陸軍擬接裝242套、海軍213套、空軍72套，資通電軍則有108套。並規定可滿足於車載或船艦型等各型載具運用，被動偵測範圍4公里，全天候可反制範圍2公里以上，還要有接管或仿真、干擾等功能，並且1至2人須在15分鐘內完成架設。

對此，立法院外交及國防委員會資深立委、本會期擔任召委的王定宇今日透過臉書指出，無人機反制系統當然該買，而且要盡速建立能量，否則，台灣面對無人機攻擊的防禦力非常脆弱，不僅軍方單位需要，關鍵基礎設施也需要。但是，若未考量不同單位有不同需求、環境限制，也未思考先進需求和可擴充性，「這樣單一規格、落伍規格的採購方式，不僅預算可能會形同丟在水裡，更嚴重的防禦力也無法及時提升」！

熟悉無人載具政策的人士也私下向本報表示，「可攜式無人機反制系統」公告規格偵測4公里、反制2公里，易形成防禦空隙，同時應評估接管數量與效益能否反制「群攻」，今日的解決方案能否因應未來挑戰，有待驗證。

獨家》國軍擬買635套可攜式無人機反制系統 計畫動用96億特別預算

國軍擬大買可攜式無人機反制系統 知情人士籲慎思規格與擴充性

