自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

憂國軍可攜式反無人機系統缺擴充性 王定宇：規格單一預算形同丟水裡

2025/11/05 13:54

我國國安人員在往年國慶大典時，手持無人機干擾槍保持警戒。（資料照，記者劉信德攝）我國國安人員在往年國慶大典時，手持無人機干擾槍保持警戒。（資料照，記者劉信德攝）
〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部計畫明年起動支96億餘元特別預算，採購635套「可攜式無人機反制系統」，未來將供三軍、資通電軍使用。民進黨立委王定宇今指出，無人機反制系統當然該買，但若未考量不同單位需求、環境限制，思考先進需求與可擴充性，「這樣單一規格、落伍規格的採購方式，不僅預算可能會形同丟在水裡，更嚴重的防禦力也無法及時提升」！

國防部3日公布一項涉及635套「可攜式無人機反制系統」公開閱覽案，擬動支96億6901萬8,000元預算。此案附件顯示，國軍擬買635套，單價為1522萬6800元，並註明要納入2026年至2028年的特別預算。

附件顯示，「可攜式無人機反制系統」將分兩批交貨，陸軍擬接裝242套、海軍213套、空軍72套，資通電軍則有108套。並規定可滿足於車載或船艦型等各型載具運用，被動偵測範圍4公里，全天候可反制範圍2公里以上，還要有接管或仿真、干擾等功能，並且1至2人須在15分鐘內完成架設。

對此，立法院外交及國防委員會資深立委、本會期擔任召委的王定宇今日透過臉書指出，無人機反制系統當然該買，而且要盡速建立能量，否則，台灣面對無人機攻擊的防禦力非常脆弱，不僅軍方單位需要，關鍵基礎設施也需要。但是，若未考量不同單位有不同需求、環境限制，也未思考先進需求和可擴充性，「這樣單一規格、落伍規格的採購方式，不僅預算可能會形同丟在水裡，更嚴重的防禦力也無法及時提升」！

熟悉無人載具政策的人士也私下向本報表示，「可攜式無人機反制系統」公告規格偵測4公里、反制2公里，易形成防禦空隙，同時應評估接管數量與效益能否反制「群攻」，今日的解決方案能否因應未來挑戰，有待驗證。

相關新聞請見

獨家》國軍擬買635套可攜式無人機反制系統 計畫動用96億特別預算

國軍擬大買可攜式無人機反制系統 知情人士籲慎思規格與擴充性

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中