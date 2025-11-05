發展無人載具可強化外離島防衛 專家：與台灣本島形成戰略火力三角

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會明（6）將邀請國防部長顧立雄報告無人機部隊訓練、裝備籌獲具體做法，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪指出，國軍戰略現將金馬、澎湖和台灣變成戰略三角，讓外離島成為總體防衛的一部分，未來在戰鬥層面可讓外離島以無人裝備大幅提高拒止能力，一方面戰略上建構火力縱深，除本島火力可以支援外島防區外，無人機、無人船也可大幅增加外島防禦，形成正向循環。

立法院外交及國防委員會明將邀請顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

蘇紫雲受訪說，從戰略上來看，金馬、台澎變成一個戰略三角，讓這個外離島變成總體防衛的一部分，在澎湖大幅增加防空跟反艦飛彈，馬祖東引也有防空跟反艦飛彈，形成「火力三角」增加防衛縱深，比如說海馬士射程300，台灣沿岸的海馬士就可以涵蓋外離島的防區。

蘇指出，除外離島成為前進火力基地外，由於總統賴清德已強調要建立、深化台灣無人裝備的產業基礎，未來在戰術、戰鬥層面，則可以利用低成本的無人機、無人船，包括遊蕩彈藥等無人裝備，大幅提高增加外島防禦以及對解放軍登陸企圖的拒止能力。賴總統十月底紀念的古寧頭戰役，就是一個反登陸成功的案例，等於一方面要防衛台灣，在防衛外離島的防衛策略也有所調整，以火力取代人力的新思維加強防衛。

另外，陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的「海龍蛙兵」近期傳出移防澎湖牛心灣，蘇紫雲說明，這其實是戰術考量，因為牛心灣設施已經整建完畢，該處也比較容易訓練；第二，可以確保海龍蛙兵訓練的狀況不會被中共那麼輕易的偵知。

國防部送抵立法院的最新書面報告也指出，國軍無人載具發展以「科技取代人力、火力取代兵力」的原則，朝量大、價廉、可消耗、即偵即攻等方向規劃。在戰術、戰鬥層級，協力聯合反登陸、濱海及灘岸作戰。

