美智庫獻策反制中國犯台 籲台發展無人機「飽和攻擊」

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕無人機正徹底改變現代戰爭型態。根據中央社報導，美國華府頂尖智庫專家4日指出，汲取烏俄戰爭經驗，台灣為應對中國威脅，應積極發展無人機的「飽和攻擊」戰術。專家建議，台灣的最佳策略是建立一支由大量、廉價、具備簡單自主能力的無人機組成的攻擊力量，以「淹沒戰場」的方式，有效癱瘓來犯的敵軍船艦。

在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）舉辦的座談會上，該中心國防計畫主任佩蒂姜（Stacie Pettyjohn）表示，相較於俄烏戰爭，台海衝突中的衛星通訊中斷情況可能更嚴重，因此台灣的無人機必須更具自主性。她強調，這不需超級智慧，僅需足以辨識並攻擊船艦的簡單自主系統即可。

請繼續往下閱讀...

佩蒂姜分析，船艦的防禦攔截武器數量有限，面對飽和攻擊時，其攔截能力最終會耗盡。因此，台灣的最佳策略，就是大量投放搭載感測器的簡單無人機，讓其自行出動、搜尋並攻擊船艦。她說：「不需做得太複雜，也不需要試圖去找最先進的船艦」，關鍵在於壓低成本，以數量優勢淹沒整個戰場環境。

前五角大廈官員警告：中國也在學

同場與會的前美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）則警告，中國正從俄烏戰爭中汲取教訓。他觀察，北京正全面投資建立一套完整的無人化作戰能力，並可能因認知到全面入侵的艱難與高昂代價，而重新聚焦於「封鎖」、「隔離」或其他形式的脅迫手段，以在不動用全面武力的情況下，迫使台灣讓步，「我們已看到無人化能力也在這類策略中扮演角色」。

對於無人機的發展方向，台灣國防部近日也指出，無人載具可充分發揮不對稱作戰效益。國軍的無人載具發展，將以「科技取代人力、火力取代兵力」為原則，朝向「量大、價廉、可消耗、即偵即攻」等方向進行規劃，與美方專家的建議不謀而合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法