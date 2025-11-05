中國頻騷擾我外離島禁限制水域 學者：海巡可用無人船作「忠誠僚艇」

中科院聯手龍德造船快速量產的「快奇」攻擊無人艇今年9月在台北航太及國防展公開亮相。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委、退役海軍上將陳永康近日數次在質詢時示警，中共船隻頻繁騷擾我金門等外、離島禁限制水域，甚至採取關閉船舶自動識別系統（AIS）等危險手段闖入，國安局已證實至少有8種樣態。對此，國防院研究員蘇紫雲受訪指出，雖然平時仍需要靠人力取締，但無人船可當作海巡的「忠誠僚艇」協助哨戒、監控和蒐證，戰時才轉為攻擊用。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

陳永康近日在外交國防委員會，以及院會總質詢，數次示警中共商、漁船，甚至海警以關閉AIS的灰色地帶衝突手段，闖入我國禁限制水域。他甚至指出，若監控回報可以確定產生效益，應該增加獎金，並捐給海巡署增加設備資金。

至於無人船是否可以成為平時支援海巡執法、戰時防守水域要道的利器？蘇紫雲受訪說，平時還是須仰賴人力，但外離島海巡的人力、艦艇等級如噸位都要提高，無人船在平時當哨戒用船，戰時才投入成為攻擊裝備。

蘇紫雲指出，中共「討厭鬼」平時也會誆稱具有「自由航行權」來不斷騷擾，如果是派無人船去擋，比較容易有擦槍走火的風險出現。他認為，平時無人船可以當作海巡艦的「忠誠僚艇」，這是可行的，但沒辦法全部取代有人的海巡艦艇，因為平時如果對方船隻繞來繞去，無人船反應速度尚無法與海巡艦長的靈活度比擬。

蘇紫雲說，平時國際政治還是得玩「碰碰船」，再不開火的灰色地帶應處情況下，只能用擦碰或水砲，這時噸位物理就決定了一切，無人船目前噸位較小，在平時是無法發揮效果，可能一下就被碰壞，也很難訴求責任；但在戰時即使是1.5噸的船，搭載500公斤的火藥，的確可以直接對大船造成威脅。

蘇紫雲也指出，若以敵為師，因為中國已經造了500噸級的無人艇，在物理上就比較吃香，未來台灣技術如果允許，也可以朝500到1000噸級的無人化船艦去發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法