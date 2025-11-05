美軍新「神眼」啟用！最新神盾艦海試成功 偵測力狂飆30倍反制中國

美國海軍最新神盾驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128）進行第二次建造廠海試，艦上搭載的SPY-6（V）1雷達陣列清晰可見。（圖取自HII官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍最新伯克級神盾驅逐艦「史蒂文斯號」（USS Ted Stevens, DDG 128）完成第二次海試，搭載革命性SPY-6艦載相列雷達。根據《Army Recognition》4日報導，這項技術突破讓美軍水面艦隊的偵測力提升30倍，象徵海上戰力從「眼睛」升級為「神經網絡」，預示美軍正以全新感測體系，反制中國快速擴張的飛彈威脅。

報導指出，SPY-6（V）1雷達是美軍為Flight III驅逐艦量身打造的革命性感測器。其由四面陣列天線構成，每面天線由37個「雷達模組化組件」（RMA）組成，可提供360度不間斷的態勢感知。與過去的SPY-1D（V）雷達相比，SPY-6的靈敏度與偵測距離據估計提升了30倍以上，使其能夠同時偵測與追蹤彈道飛彈、極音速武器、巡弋飛彈、無人機乃至水面目標，並能在複雜的電子作戰環境中維持效能。

SPY-6雷達的成功整合，被外界視為美軍在印太地區應對中國飛彈威脅擴張的關鍵一步。Flight III驅逐艦被定位為現有水面艦隊與未來DDG（X）次世代驅逐艦之間的「重要橋梁」，預計將在未來10年，承擔起最高端的防空與飛彈防禦任務。隨著中國飛彈的射程與複雜性不斷提升，更早的預警時間與更廣的偵測範圍，將成為美軍在潛在衝突中取得決定性優勢的必要條件。

成美軍新標準 日澳亦表態引進

隨著「史蒂文斯號」預計於2026年正式成軍，SPY-6雷達也將成為美軍新造艦與部分現役艦艇升級的標準配備。雷神公司目前已獲得超過30套不同衍生型SPY-6雷達的合約，將安裝於驅逐艦、兩棲突擊艦與航空母艦上。此外，包括日本、澳洲在內的美國重要盟邦，也已對引進此型先進雷達表達高度興趣，顯示其將成為未來盟軍聯合海上作戰的共同標準。

成功海試 預示21世紀海防新標準

《Army Recognition》指出，「史蒂文斯號」的成功海試，不僅標誌著美軍在艦隊現代化上的穩健節奏，也預示著SPY-6雷達將成為21世紀海上防空作戰的新標準。其在衝突最初幾分鐘內取得的雷達主宰優勢，可能將是決定高強度海戰勝負的關鍵。

