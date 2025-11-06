時機敏感！川普籲重啟核試爆後 美軍試射「義勇兵三型」洲際飛彈

美國空軍5日試射一枚無武裝的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。圖為同款飛彈於2020年試射的資料照。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普日前公開呼籲「重啟核武試爆」的敏感時機點，美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）5日凌晨在加州范登堡太空軍基地，成功試射一枚無武裝的「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈（ICBM）。儘管軍方強調這是一次早已排定的例行性測試，但其時機已引發外界高度關注。

根據美國空軍發布的官方聲明，這次代號為GT 254的測試任務，旨在評估「義勇兵三型」這款美國陸基核嚇阻力量骨幹的持續可靠性、操作戰備狀態與準確性。飛彈的再入載具（reentry vehicle）飛行了約6760公里，最終精準命中位於馬紹爾群島瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）的美軍雷根彈道飛彈防禦測試場。

請繼續往下閱讀...

聲明指出，此次試射的一大亮點，是由一架美國海軍的E-6B「水星」（Mercury）空中指揮機，透過「空中發射控制系統」（ALCS），從空中下達發射指令。此舉旨在測試ICBM部隊備用指揮管制系統的有效性與持續可用性。第576飛行測試中隊指揮官芮伊中校（Karrie Wray）表示，這次測試不僅是一次發射，更是一次全面的評估，所收集的數據，對於確保ICBM武器系統的持續可靠與準確性至關重要。

為下一代「哨兵」系統鋪路

「義勇兵三型」自1970年代開始服役，是美國現役唯一的陸基洲際彈道飛彈。隨著美國空軍正全力推動其下一代的LGM-35A「哨兵」（Sentinel）武器系統，維持現有「義勇兵三型」機隊的戰備狀態，仍是最高優先事項。全球打擊司令部司令戴維斯將軍（Gen. S.L. Davis）便表示：「GT 254的測試，有助於履行此一承諾，確保其持續的準確性與可靠度。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法