美國防採購改革曝光 廠商準時交付有激勵獎金

〔記者吳哲宇／綜合報導〕我國對美軍購延宕，顯示美國軍工產製存在問題，但不只台灣，美軍本身顯然也受到影響。外媒近日揭露一份關於五角大廈的採購改革備忘錄，顯示五角大廈可能計畫重組所有專案辦公室、簡化採購流程，同時以商業投資模式激勵或懲罰公司是否按時履約。

軍聞網站「Air & Space Forces Magazine」報導，備忘錄將採購延宕歸結為採購主管缺乏問責和彈性、產業激勵機制錯位和國防部不願利用投資加速交付軍備等三個原因。

為此改革方案要求美軍各軍種重組現有的各個採購專案執行辦公室，將類似的專案分類並設置採購組合項目主管，此改革方向有別於以往各自為政的專案管理，採購主管能在各個專案間根據威脅和需求條配資源，且不限軍種限制，能更清晰的展現執行特定任務所需的預算，目前太空軍已實施這一模式。

同時，此舉也將簡化行政流程，使項目主管能直些向軍種採購主管報告，以取消其他審核層級的流程，該方案呼籲盡可能將決策權下放給軍種及其所屬的採購主管。

報導指出，這些專案組合的各項計畫將以進度為導向，專注在成果而非流程合規性，各辦公室將針對交付進度制定KPI；專案執行機構還能採用商業的迭待開發模式，並使用商業性開放採購和其他交易授權等合約類型。

備忘錄指出，戰爭部還計畫引入「雙重供應商生產標準」，也就是在進入初始生產階段前，至少保留兩個關鍵項目供應商。並採「可擴充的生產策略」，將設計與生產分離，以便在必要時可以藉第三方製造商提高產量。

為了方便產品生命週期內的升級功能，美國戰爭部計畫建立「合格的測試流程」，使系統無須重新驗證便能持續升級軟硬體。

在合約改革方面，戰爭部計畫設立國防經濟部門，專注收集商業實踐案例，並支援五角大廈撥款、貸款和投資撥付。文件指出，將借鑒關鍵礦產開採和加工、潛艦造船和彈藥加速生產方面的成功模式，戰爭部將透過預先市場承諾、風險分擔機制和類似商業的激勵結構來構建交易，從而釋放私人資本。

