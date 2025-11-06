中國公司推新自殺無人機號稱成本一萬美金 形似伊朗見證者

圖為北方工業集團去年於珠海航展上亮相的「飛龍-300D」察打一體無人機。（圖取自X@historyofmilita）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕現代作戰環境中自殺無人機以低成本為優勢，近日港媒報導，中國北方工業集團的新型低成本自殺無人機，外觀與用途與伊朗的見證者「沙赫德-136」相似，並號稱單價可能低至1萬美元，震驚市場。

南華早報報導，最新一期《兵工科技》雜誌透露，北方工業集團去年於珠海航展上亮相的「飛龍-300D」察打一體無人機單價低至1萬美元。「飛龍-300D」用以攻擊裝甲目標、執行監視及偵察任務，兼具進攻能力和多角色靈活性。它採用了活塞引擎，以普通汽油提供動力，具有「結構簡單、可靠性高、成本低」等特點。它在一次模擬演習中飛行1000公里，不但避開敵方防空系統，還成功打擊模擬基地。

軍聞網站「Defence Blog」報導，相較之下，「柳葉刀」（Lancet）系列自殺無人機的價格約在7.5至8萬美元之間，而俄羅斯本地製造的「沙赫德-136」改進型，也就是「天竺葵」（Geran），則依改裝程度不同，約需12.5至15萬美元。

報導指出，該文章強調中國意圖搶佔部分低成本攻擊無人機出口市場，就像伊朗的「沙赫德」系列無人機為烏克蘭和其他地區的無人機備一樣。雖然「沙赫德-136」無人機已在烏克蘭戰爭和伊朗對以色列的襲擊中被廣泛使用，但「飛龍-300D」似乎是中國針對同類產品推出的一種一次性使用、燃油效率高、注重規模而非技術精密的武器。

