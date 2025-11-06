中國造「迷你航艦」測無人機起降 作戰用途引人側目

圖為央視報導、已完成實際海上試驗的「旋戈-500CJ」無人直升機。（圖取自央視）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國央視上月30日報導其艦載無人直升機發展，畫面顯示出該款直升機為中國航空工業集團的「旋戈-500CJ」，並已成功完成實際海上試驗。其中無人直升機起降的海上平台，被外媒認為與近年中國船舶集團和江蘇大洋海洋公司建造的「迷你航艦」相同，令人側目其作戰用途。

圖為中國船舶集團建造的「中船探索01」，可能用來當作無人機測試平台。（圖取自X@AlexLuck9）

軍聞網站「The Warzone」報導，經比對飛行甲板尺寸及布局，發現央視畫面中，與江蘇大洋海洋造船廠再2022年下水的一艘迷你航艦吻合，該船長約100公尺，寬約25公尺。當然，該船也可能是過去中國船舶集團建造的「中船探索01」。無論如何，搭載無人直升機的海上平台，都是一艘「迷你航艦」。

圖為江蘇大洋海洋公司建造的「迷你航艦」。（圖取自Google earth）

根據相關資訊，「中船探索01」艦長200公尺，寬38.5公尺，排水量約為1.5萬噸級。

報導指出，這種「迷你航艦」較小的尺寸和整體配置限制實際作戰中持續部署的可靠性，但即使不承擔輔助作戰任務，專用的海軍無人機測試和訓練平台對解放軍仍然具有價值。

特別是央視在報導「旋戈-500CJ」時，一開始畫面解說、於共軍九三閱兵中亮相的艦載無人機，其實也就是以「旋戈」系列為基礎設計的。這款GJ-11艦載無人直升機，預計將會部署於航空母艦和兩棲攻擊艦上。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「旋戈-500CJ」是中國航空工業集團開發的AR-500系列無人直升機的艦載衍生機型。該系列源自AR-500BJ艦載輕型無人機和AR-500C高空型無人機，並融合了二者的技術元素，打造出全新的艦載機型。AR-500CJ的最大起飛重量為600公斤，典型有效載荷為150公斤，最大平飛時速在160至170公里之間；該機的續航時間估計為6至7小時，實用升限約為5000公尺。

無為九三中共閱兵出現的艦載型無人機，其實就是以「旋戈」系列為基礎設計。（圖取自央視）

