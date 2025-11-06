因應川普核試驗? 南韓情報本部示警：北韓恐進行第七次核試驗

圖為北韓豐溪里核試驗場4號坑道。（圖取自韓聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕南韓國防部的國防情報本部昨日在國會表示，北韓可能將在短時間內進行第7次核試驗，只要金正恩下令，就能在豐溪里核試驗場3號坑道進行。

《韓聯社》報導，根據南韓國會議員轉述，南韓國防情報本部昨日在國會情報委員會的非公開國政監查中報告，北韓正致力擴張寧邊等地的鈾濃縮設施，以確保擁有更多核物質及材料安全，並建造可生產多種且大量核彈頭的設施。

另有跡象顯示，在俄羅斯技術支持下，北韓準備再次發射軍事偵察衛星，解析度將較先前發射的「萬里鏡1號」偵察衛星更高。

軍聞網站「Army Recognition」報導，南韓研判北韓的火星-15、火星-17和火星-18等長程彈道飛彈射程已超過1萬2000公里，可抵達美國本土，但之前都以高角度試射，接下來可能會檢驗正常發射的核心技術。

接下來，北韓可能很快能將射程約400至700公里的KN-23/24短程飛彈，以及射程約300公里的600公厘KN-25多管火箭系統，用於作戰部署；中程飛彈部分，則將集中於火星-12極音速巡弋飛彈，射程約4000公里，以躲避南韓的防禦體系。

