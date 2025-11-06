瑞典想用無人艇投入監偵、補給任務 取名自北歐最強女神「瀾」

瑞典國防裝備管理局正測試一款挪威製無人艇，並命名為「瀾」。（取自瑞典國防裝備管理局網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕各國持續開發無人載具，根據外國軍聞網站報導，瑞典10月在波羅的海測試一款無人艇，這款以北歐神話之中，最強的深海女神「瀾」為名的無人艇，未來可望用於海上偵巡、後勤、水文測繪等任務，瑞典是否成為繼挪威、丹麥、西班牙與葡萄牙之後的新用戶，有待繼續觀察。

瑞典維持著一支以小型、高性能船艦為核心的海軍，藉此守護狹長的海岸線，並持續引入新一代艦艇、無人艦艇強化海防。外國軍聞網站「Defense Blog」報導，瑞典國防裝備管理局（FMV）上月30日宣布，其近期於鄰近波海的哈爾斯峽灣，測試了挪威公司Maritime Robotics研製的「水手」（Mariner）型無人艇，但瑞典將其命名「瀾」，也就是取名自北歐神話之中，最強大的深海女神。

瑞典國防裝備管理局正測試一款挪威製無人艇，並命名為「瀾」，這艘船在海上高速行駛當中。（取自瑞典國防裝備管理局網站）

瑞典國防裝備管理局的兩棲、支援與基地系統部門主管諾倫（Johanna Norén）表示，此次測試是瑞典武裝部隊委託的3年研究計畫一環，透過了解無人船性能、作業方式及用途，增加官兵對自主海上系統的知識和理解，並累積操作經驗。

根據公開資訊，目前這艘無人艇已獲得西班牙、葡萄牙、丹麥的海軍，以及挪威國土防衛軍使用，瑞典是否會成下一個買家，還有待觀察。「瀾」無人艇全長6公尺、排水量僅2噸，可以24浬最大航速（時速44.5公里）行駛，續航里程則可達150浬（約278公里）。瑞典計畫，若「瀾」符合需求，未來可望執行海上情監偵、近岸巡邏、後勤補給、海底水文測繪等任務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法