首批MQ-9B明年準時交運 黃文啟中將：資料鏈由我地面站取得

空軍參謀長李慶然中將（右）6日答詢時證實，我對美採購的首批2架MQ-9B「海上衛士」高高空無人機，預劃明年第3季可準時交運，並重申GPS資料由我地面站接收，沒有所謂「先回傳美方」情況。（圖取自國會頻道）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍向美採購4架MQ-9B「海上衛士」高高空無人機，空軍參謀長李慶然中將今（6）日答詢時透露，首批2架進度正常，確定明（2026）年可以交機，時間點約第3季；戰規司司長黃文啟中將重申，MQ-9B由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」，並備質詢。

國民黨立委賴士葆關切MQ-9B交機期程，並質疑對美軍事有「最終用戶條款」進行類似出口管制，GPS資料是否會「美國先知道再傳給我們」？李慶然答詢指出，目前進度正常，確定明年可以交機，時間約落於第三季。

戰規司司長黃文啟中將強調，「最終使用國監控協議（EUM）」與GPS沒有關係，針對MQ-9B的GPS訊號傳輸，我國是地面站台單向對接的，沒有所謂外傳問題，不用透過美國。

李慶然也強調，不需要透過美國，GPS是純接收，並沒有上傳資料出去，也不需要跟美日共享。

事實上，前國防部副部長張哲平2020年就曾在立院答詢時指出，MQ-9B所有偵蒐的資料，是通過鏈路直接到我們的站台，完全沒有到美國那裡。依據軍方規劃，「MQ-9B」購案中的2套固定型地面控制站，擬設在空軍嘉義與花蓮基地內。

MQ-9B為通用原子（GA）的產品，屬大型定翼無人機，可以連續運作24小時，除偵察用途外，還可以掛載地獄火飛彈、小直徑炸彈、響尾蛇飛彈等執行對地、對空攻擊；空軍編列新台幣217億2254萬元籌獲4架。

空軍指出，「海上衛士」平時可執行海、陸上目標監偵任務，以及特定目標戰術偵照；戰時利用即時偵照特性，可即時回傳影像供研判運用，支援作戰並對敵軍予以嚇阻，破壞作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。

