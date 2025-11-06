核戰邊緣？回應川普核試言論 俄羅斯下令草擬核試提案

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後，曾於同年10月試射1枚RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普日前發表可能重啟核試的言論後，克里姆林宮已於5日正式指示其外交、國防等關鍵部門，草擬可能的核武器試驗提案。俄方的官方立場是，此舉是為了「鏡像反映」任何其他核武國家的核爆試驗。

根據軍事網站《Army Recognition》引述俄羅斯官媒塔斯社（TASS）的報導，此一命令，實質上將俄羅斯位於北極地區的「新地島」（Novaya Zemlya）核試場，從技術準備狀態，提升至政治待命狀態，大幅增加了數十年來維持戰略穩定的全球核試禁令，面臨崩潰的風險。

可能從「次臨界」試驗開始 驗證新一代核彈頭

報導分析，若莫斯科真的進行核試，最可能的第一步，將是進行「次臨界」（subcritical）或流體動力學實驗，這類「零當量」試驗能在不產生連鎖反應的情況下，測試核材料與現代組件。這不僅有助於核武庫的維護與現代化，也能在不跨越核爆試驗門檻的情況下，釋放決心訊號。

後續步驟，則可能涉及低當量、完全封閉的地下核試，以驗證特定的物理設計，並為翻新或小型化的彈頭進行認證。分析指出，俄羅斯戰略武庫中，可能藉此進行驗證的武器，包括為「亞爾斯」（Yars）、「薩爾馬特」（Sarmat）等洲際彈道飛彈，以及「先鋒」（Avangard）極音速滑翔載具所設計的新型彈頭。

俄羅斯「海神」（Poseidon）核動力魚雷。此為俄國防部2018年發布的宣傳影片模擬畫面。（路透）

另一個可能觸發核試的動機，則與俄羅斯近年積極發展的「奇特」系統有關。10月底，莫斯科才剛高調宣傳其「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈與「海神」（Poseidon）核動力水下無人載具的活動。儘管這兩款武器的平台試驗，不需立即進行核爆，但若要驗證其搭配的彈頭設計，或其獨特的環境生存能力，就可能需要進行地下核試。

報導總結，俄羅斯此次下達指令的政治導火線，正是來自華府的訊號。川普公開談論恢復核試，促使莫斯科在尋求官方解釋的同時，也讓自身的官僚體系準備好做出回應。

