美軍新核武意外曝光！B-52掛神秘飛彈試飛 疑為LRSO匿蹤巡弋武器

一張由航空觀察家拍攝的照片顯示，一架B-52H轟炸機的機翼下，掛載了兩枚外型與AGM-181A「長程距外武器」（LRSO）概念圖高度吻合的神秘武器（見紅框處），引發外界對美軍下一代核武是否已進入飛行測試的猜測。（圖取自Instagram頻道@lookunderocks）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據專業軍事媒體《Army Recognition》5日報導，美國空軍的下一代核子巡弋飛彈AGM-181A「長程距外武器」（LRSO），疑似首度在飛行中曝光。一名航空觀察家日前在加州歐文斯谷（Owens Valley）上空，拍攝到一架B-52H轟炸機，其機翼下掛載了兩枚外型與LRSO官方概念圖高度吻合的神秘武器，顯示此一關鍵的「核三位一體」（洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艦、戰略轟炸機）支柱，已進入密集的飛行測試階段。

報導指出，這張由航空觀察家雷奇歐（Ian Recchio）拍攝的照片顯示，一架漆有高能見度測試塗裝的B-52H轟炸機，右翼下方的多重掛架上，掛載了兩枚相同的彈藥。其明顯的楔形彈體前部、收納於腹部的折疊翼，以及倒T形的尾翼構型，皆與美國空軍在今年6月唯一公布的AGM-181A官方概念圖一致。儘管機密計畫的官方圖像常會省略敏感細節，但無論是概念圖還是此次拍攝到的照片，都未見明顯的進氣口，更增添了其匿蹤設計的神秘色彩。

AGM-181A是一款長程、次音速、吸氣式的核子巡弋飛彈，專為在無GPS訊號、高強度電子作戰的惡劣環境下作戰而設計。根據公開資料，其射程超過2500公里，搭載一枚可選擇5或150千噸（kilotons）當量的W80-4現代化核彈頭。其核心戰術價值，在於讓B-52H或未來的B-21等轟炸機，能在敵方最致命的防空飛彈射程之外發動攻擊，再依靠飛彈本身的匿蹤外型與靈活航線規劃，穿透敵方防空網。

回應俄國核威脅？ 測試曝光具戰略意涵

《Army Recognition》分析認為，在莫斯科前幾天高調宣傳其「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈測試後，美軍的戰略航空部隊便在光天化日之下，掛載著疑似下一代的距外飛彈現身，此舉本身就帶有強烈的戰略溝通意涵。分析指出，核武力量的溝通，正是透過測試的節奏與經過計算的公開曝光來進行。根據開發計畫，美軍預計在2030年前讓此款武器具備初始作戰能力。

