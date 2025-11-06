避免機敏資訊被刺探 以色列軍方召回700輛中國製汽車

以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir,右）下令召回中國製汽車。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列媒體報導，以色列國防軍（IDF）近期宣布一項由總參謀長下達的命令，將陸續召回700輛中國製汽車，並先從能接觸涉密事務的軍官座車開始召回。這是因為，以色列安全單位評估，某些中國製的車載系統，可能存在洩露、刺探機敏資訊的實質風險。

根據《今日以色列報》（Israel Hayom）、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）下達命令，開始將配給軍官的中國製汽車召回，第一階段召回對象，以接觸得到機敏資訊，或擔任敏感職務的軍官車輛為主，明年第一季則將涵括至所有軍官，預計車輛召回數達到700輛，大多數是中國汽車品牌奇瑞的車輛。

以色列國防軍近期召回700輛中國製汽車，圖為奇瑞汽車「瑞虎8 Pro」。（取自奇瑞汽車官網）

相關報導指，有以色列官員指出，奇瑞的汽車被認為存在重大安全隱患，一些車輛配備攝影機、麥克風、感測器等，可以將數據傳輸到外部的伺服器。且每一輛車子都可視為「裝在輪子上的電腦」，操作系統封閉且可無線連接，可以在敏感設施附近蒐集情報。

不過，中國駐以色列大使肖軍正日前否認相關指控；以色列國防軍也拒絕對此事發表評論。

《今日以色列報》報導指，在美國、英國禁止中國車輛進入安全敏感地帶情況下，以色列國防軍這項決定，應與全球趨勢有關。一名以色列政府高層說，以舉可能涉及以色列和美國關係，尤其當前正面臨美、中經濟抗衡的全球情境。

《亞洲時報》的報導分析，以色列從2022年起採購奇瑞汽車，多數是商用車輛「瑞虎8 Pro」，這型車輛在中東的售價約2.5萬美元（約77萬台幣），但大量採購很可能將購入價格大幅壓低。

