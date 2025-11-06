70歲B-52續命！美戰略司令提名人掛保證 但升級案傳延宕至2033年

B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機屬於重型遠程轟炸機，可進行常規轟炸或核打擊等多重任務。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍現役的B-52「同溫層堡壘」（Stratofortress）戰略轟炸機儘管已屆70歲高齡，仍是不可或缺的空中打擊主力。據《商業內幕》（Business Insider）報導，美軍戰略司令部新任司令提名人、海軍中將柯瑞爾（Richard Correll）在聽證會上強調，B-52的升級對維持戰略嚇阻「至關重要」。

柯瑞爾指出，升級核心包含換裝勞斯萊斯（Rolls-Royce）新發動機與全新的雷達技術，旨在確保B-52能持續服役至2050年代。他進一步補充，B-52的現代化不僅是延壽，更是強化美國戰略嚇阻鏈的關鍵。他表示，透過新發動機提升航程效率，加上新雷達改善目標識別能力，「將確保B-52在未來數十年，能與B-21匿蹤轟炸機維持互補的戰略價值」。

然而，根據美國聯邦審計署（GAO）的報告，這項前景樂觀的計畫已嚴重落後。B-52的雷達現代化計畫，其初始作戰能力部署時間已推遲至2030年，比原計畫晚了約3年。除雷達項目外，發動機更新也面臨資金瓶頸，GAO指出，由於空軍低估了所需資金，該計畫預計要到2033年才能達到初始作戰能力。

請繼續往下閱讀...

報導指出，與B-52升級案的困境，形成鮮明對比的是新一代B-21「突擊者」（Raider）匿蹤轟炸機計畫。柯瑞爾在聽證會上盛讚B-21為「表現最強勁的大型採購案之一」。B-21計畫的進度與預算控制，被美國空軍視為成功典範，預計將於明年交付作戰使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法