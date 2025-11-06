美太空軍「反衛星三劍客」成形 將部署3款武器干擾中俄衛星

圖為美軍即將部署的「草原地」（Meadowlands）衛星干擾系統，該系統可機動部署，旨在反制中俄等國的偵察衛星威脅。（圖：L3Harris Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕《彭博》報導，美國太空軍的最新資料顯示，美軍即將部署兩款專為暫時性干擾中國與俄羅斯情監偵（ISR）衛星而設計的新型武器，使五角大廈公開承認的太空反制能力達到3種。這兩款被命名為「草原地」（Meadowlands）與「遠端模組化終端機」（RMT）的系統，將與已在2020年投入使用的「反通訊系統」（CCS）共同執行任務。

報導指出，這些新型干擾器將分散部署於全球，並可進行遠端遙控操作，其主要目標是反制美軍官員所言日益嚴峻的中國太空威脅。根據太空軍今年9月更新的非機密資料，截至7月，中國在軌道上約有1200枚衛星，其中超過510枚是具備光學、多光譜、雷達與無線電頻率感測器的情監偵衛星，能有效偵測美國航空母艦與遠征部隊。

美軍太空軍作戰部長薩茲曼（Chance Saltzman）上將4月時曾警告，解放軍顯然將太空反制行動，視為嚇阻美國介入區域衝突的手段。

請繼續往下閱讀...

兩款新型干擾器 可遙控操作

由L3Harris公司開發的「草原地」系統，在經歷數年技術延宕後，目前正進行最後的實彈演習與任務演練，預計將在本財政年度投入部署。另一款「遠端模組化終端機」則已在海外數個地點進行部署，並進入「有限早期使用階段」，意即可在持續測試的同時投入作戰。該系統可由人員遠端操作，大幅提升了戰術靈活度。

五角大廈罕見地在討論太空能力時，強調其新興的衛星干擾技術純屬防禦性質，且目標明確。非營利組織「安全世界基金會」（Secure World Foundation）太空安全問題專家薩姆森（Victoria Samson）分析，這3款系統是美國至今公開承認的「攻擊性太空反制系統」，但她認為，使用這些干擾器是為了因應即時的軍事需求，並不會被視為「跨越紅線」或意味著太空將爆發積極衝突。

她補充說明，相較於天基干擾器，地面系統的成本效益也高得多。為協調干擾作戰，太空軍正建立一座「太空電磁戰術作戰中心」，並使用名為「賞金獵人」（Bounty Hunter）的監控系統，來偵測美方衛星是否遭受電磁干擾。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法