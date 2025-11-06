南韓核潛艦「美國造」？ 韓防長駁：我國自製才合理

好的，指令已接收。

南韓國防部長安圭伯（左）與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth，右）3日於兩韓邊境板門店會面。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，美韓兩國就南韓自製核動力潛艦的地點出現分歧。南韓國防部6日證實，國防部長安圭伯認為在南韓國內建造核潛艦「相當合理」，此番言論與美國總統川普一週前的說法明顯矛盾。當時川普宣布，南韓的核潛艦將在美國費城的造船廠建造，以確保美國最敏感的核技術機密不外洩。

安圭伯5日在國會接受質詢時，被問及是否應在國內建造核潛艦，他明確答覆：「考量到我們已累積超過30年的技術與研究，我們認為這（在國內建造）是合理的。」值得注意的是，美國川普所指的費城造船廠，去年起已由南韓的韓華海洋公司（Hanwha Ocean）經營，但安圭伯直言，該造船廠目前被評估為「技術、人力與設施均仍不足」。

南韓國防部資深官員元鍾大本週表示，以南韓自身技術，建造核動力潛艦是「可行的」。他補充說，如果能在2020年代末期開工，並透過與美國協商確保「潛艦燃料」的供應，首艘艦預計可在2030年代中後期下水。此說法也間接證實，即使南韓有能力建造艦體，最關鍵的核燃料仍需仰賴美國授權。

川普此前的「美國製造」說法，是在他與南韓總統李在明會晤後，宣布兩國達成一項涵蓋投資與造船的廣泛協議時所發表。有批評者認為，美國可能正以此為籌碼，要求南韓投資費城造船廠，以換取美國對其建造核潛艦的支持。

核動力潛艦的最大優勢在於無需像柴電潛艦般頻繁上浮充電，可長期在水下潛航，大幅提升嚇阻能力。南韓總統李在明本週表示，一旦南韓的軍事能力增長，「美國在印太地區的防衛負擔也將隨之減輕」。

