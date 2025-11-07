限制級
中國47機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台灣周邊海空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台文攻武嚇不斷，國防部今天（7日）公布，自昨（6）日上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機38架次、軍艦9艘次，持續在台海周邊活動。其中有31架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部、中部及西南空域活動。
據國防部公布示意圖，中國軍機活動時間介於昨上午8時5分至晚上8時40分之間。第一波活動在下午2時30分至4時25分，偵獲無人機1架次，進入台灣東部空域。
第二波活動從昨上午8時45分至晚上8時40分，偵獲主戰機、轟炸機及輔戰機等共29架次，其中22架次逾越海峽中線。
第三波活動，則從昨上午8時5分至下午7時45分，偵獲主戰機及輔戰機共8架次，在台灣西南空域活動。
另有9艘次中國軍艦持續在台周邊活動，昨下午起甚至與共機對台實施中國片面所謂的「聯合戰備警巡」
