頂級待遇 四軍工國際大廠聯手打造AUKUS戰管系統

英國貝宜系統（BAE Systems）集團、雷神澳洲分公司（Raytheon Australia）、美國通用動力集團，以及法國泰雷茲（Thales）公司，5日簽署協議，合作為澳洲未來的AUKUS核動力潛艦，開發全新戰鬥管理系統。（圖取自BAE）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國貝宜系統（BAE Systems）集團、雷神澳洲分公司（Raytheon Australia）、美國通用動力集團，以及法國泰雷茲（Thales）公司，5日簽署協議，合作為澳洲未來的AUKUS核動力潛艦，開發全新戰鬥管理系統。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，上述4間國防巨擘代表在雪梨舉行的「印太國際海事展」會場，簽署諒解備忘錄（MOU），將攜手為澳洲AUKUS核潛艦研發先進戰管系統，該系統也係三國聯合指揮系統，後續將就此計畫與AUKUS的夥伴國英國和澳洲，進行政府間協商，助澳洲提升情監偵與作戰能量。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這套聯合指揮系統將會以現行AN/BYG-1戰管系統為基礎改良，並「作為英國與澳洲潛艦的共享解決方案」，增強潛艦戰力、縮短整合流程與難度。由通用動力研製的AN/BYG-1，是一套開放式架構潛艦作戰控制系統，整合戰術和武器控制、有效酬載與資訊保障等功能，性能優異且成熟，目前已配備於美海軍俄亥俄級、海狼級、維吉尼亞級核動力潛艦，以及澳軍現役柯林斯級柴電潛艦。

BAE表示，此次4方合作旨在加強澳洲在先進戰管系統設計和交付方面的參與度，同時推動AUKUS夥伴間技能、技術和知識轉移，從而增強澳洲軍工產業的自主能量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法