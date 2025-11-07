機動式端末月臺完成研製結案 改善戰時運輸彈性

中科院協助進行裝備研製「機動式端末月臺」，有效改善軍種於鐵路中斷時，仍可執行裝備運輸裝（卸）載任務。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕根據國防部近期向立法院提交中科院「113年度績效評鑑分析報告」，指出國防科技研究計畫執行的24案已結5案，突破式國防科技研究計畫43案則結10案。其中「機動式末端月臺」案已順利結案，可有效強化軍種戰時運輸。

國防部表示，為達成陸軍「機動式端末月臺」符合現有臺鐵軌道及運輸平車機動式端末月臺，經中科院協助進行裝備研製，有效改善軍種於鐵路中斷時，仍可執行裝備運輸裝（卸）載任務。

根據《陸軍後勤季刊》110年第三期內容顯示，據當時最新統計，全台僅剩44處端末月台可供使用，國軍較常使用的僅有16處，其餘皆有年久失修、進出道路限縮及鐵路立體化改建等問題，使得國軍在進行鐵路快速移防或增援時的地點受限，平時軍備後勤貨運點也有集中化、中心化的趨勢，不利戰時的戰力保存韌性。

該期《陸軍後勤季刊》內文也明確點出，這將造成軍事鐵運能量維持不易，並極有可能造成相關裝備無法下卸，影響戰時兵力轉用。對此，該報告建議，應盡速採購機動式的端末月台，因為機動月台不僅造價低廉，還能提供部隊多元的裝運場址，進一步下降運輸成本，更能在車站設施和鐵路遭到破壞時，仍能提供一定距離的鐵路運輸能量。

除此之外，國防部表示，飛彈產製數量較112年度提升4%，有效支援軍種建軍戰備任務。

其他部分，為改善海軍「艦艇聲納吸音墊」已發生龜裂、 破損與斷裂等現象，同時須面臨商源消失問題，經中科院協助研製裝備，新裝備消音性能遠優於現品，以有效提升聲納偵蒐效能及任務遂行。

針對國防科技研究計畫，國防部表示，結案者包括「下一代先進高性能戰機關鍵技術研發」、「雷區管理系統」、「智能化聯戰指管暨決策支援糸統」、「大型水下無人載具關鍵技術研發」及「長滯空無人飛行載具系統 」等5案，均依專案規劃目標分別管制完成研發測，評與初期作戰測評。並向國防部及軍種展示研發成果。

