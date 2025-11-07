實現軍用版太空貨運 美新創推Arc太空船一小時內全球投送

美新創公司Inversion近日發布「弧光」（Arc）可重複使用貨運太空船設計方案，其優勢可在軌道上停留5年，並採降落傘等成熟技術。（圖取自Inversion）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕從太空往地面投送軍隊或裝備，但隨著SpaceX力求實現太空貨運，美空軍也有「一小時全球貨運」計畫。雖然今年該計畫因環保問題而暫停，美新創公司Inversion近日仍發布了「弧光」（Arc）可重複使用太空船設計方案，其優勢可在軌道上停留5年，並採降落傘等成熟技術。

軍聞網站「The Warzone」報導，Inversion公司的方案號稱太空船全程只需一小時便能將貨物運送到全球各地，降落精度可控制在半徑約50英尺內（約15公尺）。該太空船可以發射至近地軌道後停留最多5年，需要時才降落至地面投送貨物。

同時該太空船採用降落傘減速系統，因此能確保可重複使用，過程皆由無人操控，並能自主微調降落路徑。

不過報導指出，與Space相比，Arc貨船鎖定高速運輸小型關鍵貨物，其太空船尺寸大小約為8X4英尺（約2.43X1.24公尺），並僅能攜帶500磅（約226公斤）貨物。

報導說，美國海軍過去曾指出，當艦船因後勤問題導致部分或全部喪失作戰能力時，90%的情況下，只需運送一個重量不超過50磅的貨物即可解決問題。Inversion顯然是瞄準這塊領域。

考慮到太空發射成本龐大，這些貨物大概只會在最關鍵的情況下運送，也就是只有高成本的快速運輸才能滿足需求的情況。

Inversion公司表示，最快在明年，Arc就能進行首次任務。

