國防祕辛》空軍上將有極機密履歷 96台海危機寫遺書待命執行轟炸任務

〔記者羅添斌／台北報導〕1995年至96年的台海飛彈危機期間，國軍除了採取各項積極備戰應變作為之外，據退役將領透露，軍方當年曾祕密規劃一項大膽的軍事行動計畫，由空軍部署一支由IDF戰機丶F5戰機混合編組的特種行動中隊，在必要時飛進中國大陸執行攻擊與轟炸任務。

他說，參與的這項行動的飛行員們，全部都是自願參加，並且寫下遺書，即便這項極機密任務最後並未執行，但這十餘位飛行員們的忠勇愛國行為，已列在祕密行動檔案中，並且成為日後晉任重要軍職的關鍵依據，當年自願參與任務的飛行員，後來積功升任空軍各項重要軍職，晉任中將丶少將軍階的不少數，而當年任務中最為危險丶要執行對中國境內目標轟炸與攻擊任務的F5戰機領隊，更是升任為空軍上將。

1995年7月至11月23日期間，中國第一次對台飛彈發射及進行一系列針對性的軍事演習，到了1996年3月8日至3月25日期間，進行第二次飛彈發射及軍事演習。這段期間的台海情勢極為緊繃，引發國際矚目，美軍還出動航空母艦到台海巡弋，反制共軍行動。

在國軍部分，軍方當年除在本島及金馬澎湖採取備戰作為之外，也將部分天弓防空飛彈改裝為短程彈道飛彈，具備對中國沿海的反制戰力，並派出潛艦到中國重要軍港外海部署，伺機攻擊中國的大型軍艦及重要目標。

此外，據傳軍方還還曾祕密規劃了一項大膽的攻擊計畫，派出多型戰機掛彈，屆時要穿越防空飛彈及高砲的火網，飛進中國內陸對重要目標進行轟炸與攻擊，這是為了一旦中國飛彈落在台灣本島土地上的強力反擊備，國軍不只是戰備應戰，更要有能力反制與攻擊。

據退役將領回憶指出，時任參謀總長羅本立在95丶96台海危機期間，密集視導三軍部隊，不顧幕僚勸阻，堅持到金馬外島及離島部隊視察，給官兵加油打氣。他回憶說，大約是96年2月間，羅總長蒞臨南部空軍基地視導，聽取由戰鬥機飛行員擔任領隊，向四星上將參謀總長簡報一項反制共軍攻擊的大膽行動。

退役將領回憶指出，這位領隊首先在由大尺寸空照圖拼組而成的巨幅立體全景圖上，區分各個階段、詳盡的說明整個行動概要。內容大意是：當確認敵軍有對我發動進犯行動時，該中隊會依照上級命令出擊，此時新式的IDF戰機，會掛載具有視距外接戰能力的天劍二型飛彈，擔任全程中高空欺敵與掩護，他們的F-5任務機數架，則掛載專門對付機場的飛散彈，採取超低空飛行方式飛越海峽，再循著主要河口進入敵方內陸，對敵軍特定重要機場，展開奇襲攻擊行動，破壞跑滑道、後勤設施與停放的飛機，並在任務完成後返航。

退役將領表示，這場任務簡報的精采程度，不亞於日後電影「捍衛戰士2」中，阿湯哥規劃率領F-18戰機，冒險攻擊敵國核武設施的劇情。退役將領還表示，當時這位任務領隊向羅總長堅定的保證「全體任務隊員，都有無比的信心與使命感，達成出擊任務！期間，若遭到敵軍防空砲火攻擊、或機件故障無法返航時，則將抱定為國犧牲的決心，就近選擇有利目標，以果敢的行動，換取最大的戰果！」換言之，這很有可能就是一項有去無回的冒險任務。

退役將領回憶說，當年參與轟炸攻擊中國境內目標機密計畫的成員，約有十餘位飛行員，每人都簽下自願信與遺書，代表著一旦國家安全有需要時，他們會義無反顧的駕機執行任務，這項機密任務最後雖然沒有執行，但自願參與極機密任務的成員，事蹟都列入機密行動檔案裡，成為日後晉任重要職務的關鍵參考。

