習近平登上福建號航艦 甲板合照的這些「彩衣人」是做什麼的？

〔記者羅添斌／台北報導〕中共中央總書記習近平5日出席「福建號」航空母艦成軍服役典禮，並在甲板上與艦載機飛行員，以及穿著各種顏色上衣的「彩衣人」合照，引起國際間矚目，中國網友更是熱烈討論，這些穿著鮮豔紅色丶紫色丶藍色丶黃色及綠色上衣的航艦人員，究竟是什麼來頭？

「福建號」航空母艦是中國第3艘航空母艦，也是第1艘電磁彈射型的航空母艦，在5日的成軍典禮上，中國官媒央視報導表示，福建艦飛行甲板上有4道阻攔索、3個彈射起飛位，殲35、殲15T、空警600等新型艦載機依次停放。習近平聽取甲板功能布局介紹，視察裝備設施，與艦載機飛行員交流，詳細詢問飛機技戰術性能和電磁彈射特點優勢，觀看艦載機彈射放飛流程演示。

在航艦飛行甲板的合照上，習近平是與8位艦載機飛行員，以及12位穿著各色顏色上衣的「航空保障人員」合影，引發各界關注。

軍方人士今天指出，中國航艦上的「航空保障人員」，其任務分工與衣服顏色的區別，應該是師法美歐國家航空母艦的做法，因為航艦上常會有艦載機起降，任務既頻繁又具有危險性，艦載機以電磁彈射，或是飛機降落並且要部署攔截索時，危險性都非常之高，各項職務的航艦甲板人員必須靠著鮮豔顏色上衣（有時還要加上顏色的頭盔）的區分，讓航艦指揮官及相關幹部知道，穿著不同顏色上衣的人員，是否出現在他該待的位置上。

根據美軍的航艦甲板任務人員與分工，經常出現的「黃衣人」，通常會以帥氣手勢登場，夜間還會手持螢光棒，引導艦載機的彈射起飛與降落，而若是「黃衣+綠色頭盔」，代表他是指揮飛機起飛彈射和阻攔索的控制員，是的，就是那個以側跪姿再把一隻手伸直的形象的人。

「綠衣人」則是航空母艦甲板上人數最多的人，但其任務可能不只一種，他們負責飛行甲板上各種大大小小的差事，大量出沒在船艦兩端的彈射起飛區及著陸區，他們主要負責起飛前的各項彈射與起落架檢查，以及艦載機降落後將30mm的攔截鋼纜推回至定位，依美軍的任務分工，綠衣人中會有一個特別職務的人，就是實際負責按下彈射鈕，真正實現讓飛機起飛的那位老兄。另外，在航艦上搬運物資，或是航艦的攝影師也都是身著綠色上衣。

「紅衣人」則是艦上的危險人物，他們是飛機武器員，只要一切跟武器、炸彈、飛彈有關的事，都是他們的事，包括武器搬運、裝填、軍械管理及爆裂物處理（EOD），甚至是應急消防小組也都是身穿紅衣。

美軍航艦甲板上，還有分別穿著紫色丶棕色與白色上衣的工作人員。依據美軍的現行做法，舉凡任何燃油作業工作都是由「紫衣人」負責，包括起飛前的燃油補給，降落後的清空油箱放油，以及航空油料的品質管理，都由「紫衣人」處理。

「棕衣人」負責打理飛機起飛前與降落後的各項機件事宜，也是最了解每架飛機機況的人，角色接近機工長，他們也是在美歐電影中，艦載機飛行員登機前必須敬禮的人，棕衣人會向飛行員匯報飛機狀況，並協助執行360度檢查與登機。

「白衣人」的成分比較多元而且特殊，例如沒有執飛任務的飛行員，或是登艦參訪的貴賓、空運人員、安全觀察員等等，其中也包含特殊的醫護人員，在他的白色背心上會再多加十字救護標誌。

