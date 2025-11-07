憲兵士官長郭威志參加4次教召 女性上兵劉乙庭義不容辭報名

在憲兵服役滿20年退伍的召員郭威志士官長表示，此次是他第4次參與教召。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化後備軍人戰力，陸軍各旅級部隊持續進行後備軍人教育召集訓練，陸軍步兵109旅步3營的教召訓練，出現已參加4次教召的退伍憲兵士官長郭威志，還有義不容辭報名參加的女性退伍上兵劉乙庭，兩人可都是保家衛國的好榜樣。

109旅步3營的教育召集訓練，連日來實施60、81迫擊砲訓練彈射擊、限制空間戰鬥（CQB）、無人機操作訓練等課程，召員透過複習射擊流程熟稔編制專長，並建立城鎮空間作戰及新式武器裝備操作概念，強化後備戰力多元能量，肆應未來戰場挑戰。

根據軍媒青年日報報導指出，在憲兵服役滿20年退伍的召員郭威志士官長表示，此次是他第4次參與教召，從最初僅有編制射擊與體能訓練，到如今加入無人機飛行操作、城鎮作戰等課程，讓自身不僅能複習服役期間所學，還可以與教官教學相長、汲取新知，使他深刻感受到後備教召的進步與實戰化的精實訓練。

郭威志指出，教召期間每日參與連隊課前準備會議，與連長等重要幹部一同研討翌日課程內容與人員訓練安排，利用自身領導統御經驗，指導幹部讓召員迅速重拾本職學能，協助維持後備部隊戰力。

此外，曾在機步269旅服役的召員劉乙庭上兵表示，雖然女性退伍後不用參加教召，但她體認到在平時為國家多出一分力量，家園就能多一分安定，因此只要有教召機會，都會義不容辭報名參加，使自身保持基本戰力，以利迅速回到戰備狀態，只為了在關鍵時刻能挺身而出，守護民眾安全。

