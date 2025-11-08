大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機

美國陸軍計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。

法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，但仍有能力達成。

德里斯科爾指出，目前他的首要任務是確保美國能夠生產足夠數量的無人機，以應對未來的任何戰爭，為此，他將刺激國內生產各種零部件，目前這些製造環節大多由中國主導。

德里斯科爾強調，預計在未來兩到三年內將至少採購一百萬架無人機，以防在未來一到兩年內若發生衝突，能夠啟動一條可完全支應需求的供應鏈，生產出所需的任何數量無人機。

針對美國國會議員提出一項希望在德州建立年產量100萬架的無人機工廠，德里斯科爾表示，他的目標是分散投資，而不是依賴單一的生產設施；美國陸軍目前也未計畫與大型國防公司合作，而是希望與那些生產商業用途無人機的公司合作，以拓展無人機的多元用途。

此外他還提到，他正盡力扭轉美陸軍對無人機的看法，使其傾向消耗性彈藥而非高級裝備。

