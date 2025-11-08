自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機

2025/11/08 11:57

美國陸軍計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。（DVIDS）美國陸軍計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。

法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，但仍有能力達成。

德里斯科爾指出，目前他的首要任務是確保美國能夠生產足夠數量的無人機，以應對未來的任何戰爭，為此，他將刺激國內生產各種零部件，目前這些製造環節大多由中國主導。

德里斯科爾強調，預計在未來兩到三年內將至少採購一百萬架無人機，以防在未來一到兩年內若發生衝突，能夠啟動一條可完全支應需求的供應鏈，生產出所需的任何數量無人機。

針對美國國會議員提出一項希望在德州建立年產量100萬架的無人機工廠，德里斯科爾表示，他的目標是分散投資，而不是依賴單一的生產設施；美國陸軍目前也未計畫與大型國防公司合作，而是希望與那些生產商業用途無人機的公司合作，以拓展無人機的多元用途。

此外他還提到，他正盡力扭轉美陸軍對無人機的看法，使其傾向消耗性彈藥而非高級裝備。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中