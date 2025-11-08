北約彈藥產量正式超越俄羅斯 秘書長呼籲再投資新產線

北約秘書長呂特近日宣布，北約的彈藥產能已超越俄羅斯，並呼籲繼續保持。（圖取自美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕北約工業論壇11月5、6日於羅馬尼亞舉行，期間北約秘書長呂特呼籲歐洲各國，持續投資擴大現有彈藥產線，因為直到最近北約的彈藥產量才超越俄羅斯。這一轉變代表可能緩解彈藥短缺狀況並重塑烏克蘭戰場格局。

軍聞網站「Defence24」報導，呂特表示，「直到最近，俄羅斯的彈藥產量還超過所有北約成員國的總和，但這已成為過去式。目前，北約正在新建數十條生產線，並擴建現有生產線。我們的產量比近幾十年來的任何時期都高。我們必須在其他領域利用這一進展，從先進的防空系統到價格合理的攔截無人機。」

但呂特也指出，結束烏克蘭戰爭並不能消除俄羅斯帝國主義政策所構成的威脅。在可預見的未來，俄羅斯仍將是歐洲乃至世界不穩定的因素，北韓、伊朗和中國都在協助俄羅斯。

軍聞網站「Army Recognition」分析，在以砲兵為主的戰爭中，工也產能已成為決定性因素，歐洲的《支持彈藥生產法案》正推動砲彈產能在2025年底達到年產200萬發。美國今年也在德州和阿肯色州啟用新的自動化砲彈生產線，及一座155公厘砲彈封裝廠，雖然月產10萬發砲彈的目標會延後到2026年，但配給烏克蘭的彈藥壓力已經趨緩。

報導指出，呂特的聲明代表歐洲國防工業正將此轉變為永久性產能，與烏克蘭簽訂的多年期合約和合作生產正在將緊急增產轉化為長期穩定的供應。目前萊茵金屬公司已在歐洲各地開設並規劃新的產線，目標是到2027年實現每年155公厘砲彈150萬發的產量，而西班牙分公司已達到年產量45萬發。

