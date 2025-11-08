限制級
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
據國防部公布的示意圖，國軍所偵獲的18架次共機中，有15架次為戰鬥機及無人機，於上午7時40分至晚間8時10分活動，其中有7架次逾越海峽中線。另外，還有2架次輔助戰機在下午2時25分至晚間8時40分活動；以及1架次無人機在上午9時10分至下午6時25分活動，其飛行路線更繞至台灣東部空域。
國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。
