中國軍費到頂? 軍委辦公廳罕見喊「過緊日子」

中共四中全會結束，中共中央軍委辦公廳副主任邱楊呼籲「過緊日子」。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國國防部近期在中共20屆四中全會舉行前夕宣布開除了9名上將黨籍、軍籍，且四中全會中央軍委缺席率高達63%，令外界不禁聯想共軍是否出現戰力問題。而在中共「十五五規劃」建議的所謂的「輔導讀本」出版發行後，中共中央軍委辦公廳副主任邱楊在其中發文談「推進軍事治理現代化」，表示要在多個方面削減成本，「過緊日子」。

南華早報英文報導，邱楊呼籲軍方做好「過緊日子」（live a tight life）的準備，並在制定第15個五年計劃時在多個方面削減成本。邱楊還主張對軍事預算和軍事資產進行更多審查，建議改善其軍事採購系統，並降低訓練、管理和裝備支援的成本。

中媒南方都市報則報導，為了推動軍事治理現代化，其中一個方法便是走高效益、低成本、可持續發展路線。邱楊表示，應推進軍費預算管理改革、健全預算績效評價機制、加大軍費資產管理監督力度，提高資源配置使用精準度和效費比等。

此外，他還特別強調，要改進軍事採購制度，糾治分散投入、重覆建設等問題，降低全軍練兵備戰成本、戰略管理成本、行政運轉成本、裝備物資保障成本。

綜合相關報導，邱楊2016年1月擔任中央軍委辦公廳綜合保障局首任局長。今年7月，邱楊以軍委辦副主任的身分陪同張又俠會見巴基斯坦陸軍參謀長，當時是少將軍銜。今年11月3日的四中全會宣講會議時，邱楊仍是少將身分。但其所在的中共軍委辦三任前主任秦生祥、鍾紹軍、方永祥均已出事，秦生祥為上將，鍾紹軍和方永祥是中將。在四中全會上，方永祥作為候補中央委員，按順序應遞補為中央委員，卻被跳過，被猜測正在受調查。

