共軍航艦「福建號」常駐三亞軍港 入列繼續試驗試航

〔中央社〕中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日在海南三亞某軍港入列。中共海軍今天表示，福建艦是現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，福建艦常駐地為三亞軍港。

人民日報報導，中共海軍新聞發言人冷國偉8日下午接受訪問，作以上表示。

關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉說，艦載機是航空母艦戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲35、殲15T、殲15D等艦載戰鬥機、空警600艦載固定翼預警機、直20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進。至於何時能夠實現滿編上艦，「相信不會等太久」。

至於福建艦入列後是否還要繼續展開試驗試航，何時能夠形成實戰能力，冷國偉表示，福建艦是中國第一艘電磁彈射型航艦，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用，入列後該艦將繼續深入展開相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

公開資料顯示，三亞榆林港是中國海軍自行設計和建造的大型軍港，主要用於艦艇試驗、訓練，具備停泊航空母艦條件。

中國目前共有三處航空母艦母港，分別位於大連、青島和三亞。其中，青島港是中國首艘航艦遼寧艦的母港；三亞是第二艘航艦山東艦的母港。分析稱，福建艦如外界預期常駐三亞，主要是因應南海、台海複雜局勢。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」今天發文提出福建艦正式入列的10個關鍵訊息，宣稱福建艦入列後必去的地方包括台灣海峽、南海和西太平洋。

文章稱，對於遼寧艦和山東艦來說，西太平洋就是遠海，但對於福建艦來說，其遠海防禦能力的建設，需要去東太平洋、印度洋、大西洋，比如關島附近海域、夏威夷附近海域，或者是澳洲附近的海域。

玉淵譚天還宣稱，中國海軍有權利在印度洋等地航行，符合國際法和國際慣例，任何國家都無權干涉。

