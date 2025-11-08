澳日韓都在打造核潛艦 迫中國重新評估戰略

共軍094型晉級彈道飛彈核動力潛艦。（路透檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》8日報導，隨著中國人民解放軍海軍實力不斷提升，澳洲、日本、南韓等美國在亞洲的盟邦紛紛著手或尋求打造核潛艦。這3國在這個過程中都會面臨內部或外部阻礙和挑戰，可能會是曠日持久的巨大工程，但只要完成建置，勢必對中國海洋擴張形成壓力，迫使中國重新思索其「反介入／區域拒止」（A2/AD）戰略，尤其是在台海潛在衝突方面。

中國擁有當前世界上規模最大的海軍艦隊，尤其不斷增長的核潛艦數量使其更能向近海以外海域投射軍力。根據五角大廈去年12月發布的中國軍力報告，共軍在過去15年建造多達12艘核潛艦，包括6艘最新094型彈道飛彈核潛艦。與需要頻繁加油的傳統柴電潛艦相比，核潛艦水下能航行更快、更久，並擁有幾乎無限的航程。核潛艦在隱蔽性、速度和續航力方面皆具優勢，有利於遠洋海域任務，且通常配備潛射彈道飛彈，是海上嚇阻的重要力量。

然而，澳洲根據「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）將採購至少3艘美國二手維吉尼亞級潛艦，並聯手英美建造AUKUS級新型核潛艦，預計2030年代末和2040年代初交付，北京早已視為威脅。川普上月與澳洲總理艾班尼斯會晤時，確認將「全力推進」AUKUS計畫，使坎培拉吃下定心丸，但新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟（Collin Koh）警告，川普雖未扼殺該計畫，但並未保證實際交付潛艦的時間，「我不認為川普會優先考慮AUKUS計畫」。

川普上月底訪問南韓後，宣布批准首爾當局建造核潛艦，將由南韓造船廠「韓華海洋」旗下美國費城廠負責起造。南韓總統李在明說服川普，若南韓只有柴電潛艦，對北韓或中國潛艦的追蹤能力將受限，但若南韓擁有核潛艦，也能減輕美軍負擔。南韓智庫「峨山政策研究院」分析師楊旭（Yang Uk，譯音）說，川普批准南韓建造核潛艦是認為首爾擁有核潛艦符合美方安全和經濟利益；且看到南韓擁有「阻止其他國家進入朝鮮半島周邊海域」的能力，中國可能會感到「棘手」。

許瑞麟認為，在核潛艦問題上，南韓擁有資金但缺乏技術，美國則正好相反，這是雙贏局面。日本國際基督教大學政治與國際研究教授納吉（Stephen Nagy）也說，川普更看重分攤責任，而非墨守成規的防核擴散原則，若南韓核潛艦計畫實現，將改變朝鮮半島局勢，同時增強對平壤和北京的嚇阻力。

在日本方面，在執政友黨維新會要求下，首相高市早苗同意將引進採用「下一代推進系統」的潛艦，這是日本執政當局首次納入採購核潛艦。雖然日本擁有為核潛艦提供動力的核反應爐所需的鈾濃縮技術，但面臨來自公眾輿論和法律方面的挑戰。日本1955年頒布的「原子能基本法」嚴格限制核能只能用於和平用途。日本橫須賀亞太研究理事會布萊福德（John Bradford）說，與澳洲不同，日本已擁有成熟的先進潛艦生產線，也擁有民用核工業，或許能更快研發國產核潛艦，但從政治決策到最終交付，大約需要10年。

楊旭總結道，中國的擴張和強硬行動已使鄰國感受到危機，並意識到必須做出回應，「如果北京必須應對的擁有核潛艦的對手增加，自然被迫調整戰略和兵力配置。納吉則說，澳洲AUKUS核潛艦一旦投用，影響力將擴至南海，迫使中國重新評估其反介入／區域拒止假設。他認為，澳日韓3國取得核潛艦上，「在戰略上合乎邏輯，但在實踐中充滿挑戰」，其中日本面臨阻力最大，南韓阻力相對小，澳洲路徑最為清晰。

