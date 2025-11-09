射程倍增！俄滑翔炸彈加裝中國引擎 烏克蘭防空壓力大

蘇聯時期的滑翔炸彈，在加裝機翼與GPS導引套件後，從蘇愷-34戰機投擲時，射程最遠可達80公里，如今加上噴射引擎與電子模組升級，射程翻倍。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕俄羅斯已為其蘇聯時代的滑翔炸彈（glide bomb）加裝中國製噴射引擎，使其射程大幅提升，從約80公里增至約200公里，進一步加劇烏克蘭本已緊繃的防空壓力。

澳洲「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）8日報導，這種蘇聯時期設計的炸彈，經加裝機翼與全球定位系統（GPS）導引套件後，從俄軍蘇愷-34戰機投擲時，射程最遠可達80公里。如今，透過噴射引擎與電子模組升級，射程翻倍。

報導指出，最近幾個月，烏克蘭軍事部落客陸續分享據稱是這種改良型炸彈KAB的照片，發現使用的是中國製渦輪噴射引擎。照片顯示，在烏克蘭東部波塔瓦（Poltava）地區一處田野中，發現疑似這類炸彈的殘骸，包括1具中國「玄雲動力」（Swiwin）SW800Pro-Y渦輪噴射引擎，該產品在「淘寶」網站上售價約2.7萬美元（約83.6萬台幣）。

烏克蘭軍事情報局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）指出，這些改裝後的新型炸彈可飛行約200公里，並配備「新控制模組」，能夠更有效地抵抗烏克蘭使用的電子干擾裝置。

雖然官方尚未證實，但這類噴射推進滑翔炸彈的使用，可追溯至去年9月，俄羅斯媒體也曾報導代號「UMPK」的新武器測試情況。

烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）地方官員表示，1枚噴射推進滑翔炸彈曾擊中鐵路樞紐城鎮洛佐瓦（Lozova），飛行距離達136公里。

烏克蘭安全合作中心（Ukrainian Security and Co-operation Centre）主席庫詹（Serhii Kuzan）告訴英國「電訊報」（The Telegraph），對烏克蘭而言，俄軍潛在打擊範圍擴大，將對防空系統造成額外負擔；距離前線200公里內、原本被視為相對安全的城市與基礎設施，如今都面臨威脅。

這個範圍涵蓋波塔瓦、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、哈爾科夫、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）與敖德薩（Odesa）等地區。

據報導，俄羅斯自2023年起開始改造舊式KAB炸彈，主要原因是巡弋飛彈庫存短缺，而且需要從更遠距離投擲炸彈，以避開烏克蘭防空系統。烏克蘭官員估計，這類炸彈自投入使用以來，俄軍已投擲約4萬枚。

隨著冬季將至，俄羅斯加強對烏克蘭民用與能源設施的轟炸，烏方正急於取得更多防空系統與攔截飛彈。這種加裝噴射引擎的滑翔炸彈成本遠低於巡弋飛彈，因此可增加長程攻擊次數，同時進一步消耗烏克蘭有限的防空資源。

雖然烏方聲稱這類炸彈已被成功攔截數次，但使用昂貴的西方防空飛彈，例如每枚造價約100萬美元的美製「愛國者3型」（PAC-3），去對付成本低廉的俄製炸彈，顯然並不划算。

