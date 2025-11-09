台灣外海又見蒙古貨輪滯留被疑「又要割電纜？」 海巡署：全程監控

海巡署今年2月查緝多哥共和國籍的權宜輪「宏泰58」。（海巡署提供，記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，一艘可疑的蒙古貨輪「ROMANTIC」，近日在台灣外海流浪超過1個月以上，疑似已經完成補給，正沿台灣西岸北上，粉專直呼「海纜區戒備」，消息曝光引發討論，有網友怒喊「又要割電纜了嗎？」海巡署表示，該蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控該輪動態，昨晚8時許R輪已航出我國鄰接區外，並持續向外航離。

粉專「Taiwan ADIZ」前日發文表示，這艘蒙古籍貨輪「ROMANTIC」是俗稱的「權宜輪」，海上移動業務識別碼（MMSI）457484000、呼號JVDB8、國際海事組織識別碼（IMO）9175680（另有IMO 7121932），近日在高雄到苗栗和澎湖外海流浪一個月以上，昨上午發文更新狀況，表示該貨輪疑似已完成補給，正沿台灣西岸北上，已到苗栗外海，粉專直呼「海纜區戒備」。

海巡署今年1月攔查蒙古籍寶順號貨輪。（海巡署提供，記者姚岳宏翻攝）

海巡署指出，該蒙古籍R輪航經我國周邊海域時，海巡署均全程監控該輪動態，昨晚8時41分，R輪已航出我國鄰接區外，並持續向外航離。

海巡署強調，外國權宜輪是否以無害通過方式航經我國海域，海巡署均與友軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，如發現異常或接獲主管機關通報，立即調派線上艦艇前往查處，確保我國海域安全。

「權宜輪（Flag of Convenience，FOC）」，又稱「權宜船」，是指船東將船隻註冊在法規較為寬鬆、稅費較低的國家，以規避嚴格法規或監管要求的目的。

