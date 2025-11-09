波克羅夫斯克瀕臨淪陷 俄軍不惜代價搶攻 專家：僅具象徵意義

在烏東城市波克羅夫斯克瀕臨淪陷的艱困時刻，烏克蘭總統澤倫斯基（左）近日親赴前線頒發獎章給守城士兵，提振軍心士氣。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在歷經21個月的血腥戰鬥後，俄羅斯軍隊似乎即將攻佔烏克蘭東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍城）。儘管基輔當局否認烏軍已遭包圍，但前線士兵形容戰場如煉獄般艱困，城市淪陷幾乎已不可避免。該市戰前人口約6萬，目前據信僅剩約1200名平民。

根據前線回報，一名烏克蘭營長向CNN透露：「我們幾乎被包圍了。」另一名士兵則描述了俄軍的人海戰術：「俄羅斯人常以三人小組推進，盤算著即使兩人被摧毀，仍有一人能抵達城內。」這種「犧牲式戰術」，印證了國際觀察家對俄軍高傷亡的評估。

戰略價值已失 淪為普廷的政治宣傳

根據研究機構評估，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析師巴羅斯（George Barros）指出，波克羅夫斯克過去作為後勤樞紐的戰略價值，早已因烏軍轉移補給線而消失。他認為，普廷多次在公開場合提及該城，是將其視為「宣傳戰的關鍵」，意在營造「俄羅斯軍事勝利不可避免」的氛圍。

儘管戰略價值不再，前線烏軍士兵最擔憂的是，烏克蘭領導層可能為了政治考量而延遲下令撤退。一名士兵警告，這恐將重演巴赫姆特（Bakhmut）與阿夫迪夫卡（Avdiivka）因延遲撤退而導致烏軍傷亡慘重的悲劇。「我們將不得不從瓶頸中擠出去，你可以想見這種撤退將帶來多高的損失。」

