空軍F-16V用「蝮蛇之盾」電戰莢艙 梅復興：能否應對先進威脅待驗證

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍完成141架F-16V BLK20戰機升級工作，並向美國採購外掛式的AN/ALQ-254（V）1 「蝮蛇之盾」電戰莢艙，不過，台海安全研析中心主任梅復興今表示，立法院2017年通過決議，要求確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致，雖與F-16C/D BLK 70內置版莢艙有共同後勤補給優點，但非美軍制式裝備，且有評估報告指此莢艙若欲提升至可應付先進威脅水準，最快得2027年第二季才可能達成，且擴充裕度有限。

旅美軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今日在臉書發文，回顧空軍電戰莢艙籌獲歷程，他表示，美國政府於2011年同意我國F-16 BLK20戰機升級案軍售時，提出現役ALQ-184（V）11性能提升、採購L3Harris公司的ALQ-211、採購諾格ALQ-131A三方案，原本美國空軍支持我國籌獲後者，我國空軍2017年也藉預算採購採購少量的ALQ-131A莢艙，卻在此案執行時面臨美軍政策改變，2019年終止新一代電戰莢艙的研發與採購，讓此案胎死腹中。

梅復興說，在幾經波折與爭議下，立法院曾於2017年通過決議，無論空軍在電戰莢艙案中最終選擇何種解決方案，都必須「確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致」。也就是說，空軍不得選用美國空軍不使用的電戰系統設計與技術，來滿足其電戰莢艙需求。

後來，美國空軍另起爐灶投資研發ALQ-257「整合式蝮蛇電戰系統」（IVEWS/Integrated Viper Electronic Warfare Suite），以供其數百架計劃仍將服役至2040年代的F-16機隊加裝內置型莢艙使用。不僅技術整體更新，後來也推出莢艙型，滿足包括台灣在內的盟邦需求。

梅復興說，在我國空軍2024年初將採購外掛式電戰莢艙獨立建案時，一度曾有貝宜、L3Harris、諾格、RTX等4家公司參與競標，最後僅ALQ-254（V）1與ALQ-131C進入決賽。就他所知，台灣會考慮ALQ-254（V）1，是考慮可與66架F-16C/D BLK 70戰機的內置式電戰系統，享有共同後勤補給優點。

但梅復興指出，此舉能否確保系統長期可支援性，以及與立法院決議相符待釐清，ALQ-254並非美軍使用裝備，不符立法院決議，可能有適法性問題。美軍的F-16戰機均為BLK 40以後構型，機體空間足以容納內置式電戰系統，其規劃從2026會計年度起，加裝新研發成功的ALQ-257/IVEWS內置式整合電戰系統。美軍中央司令部提出緊急作戰需求，撥款2.5億美元優先採購ALQ-257電戰系統，裝備該司令部轄下的72架F-16戰機，將成為美國空軍制式裝備，未來裝機服役量，至少是ALQ-254將近三倍。

梅復興也說，根據美國空軍委託Dayton Aerospac所做的評估報告，以及他所獲悉的內容，ALQ-254精進版有一定程度成本優勢、交貨更快，但性能評價不如ALQ-254、Storm EW等其他提案。ALQ-254無法有效應對先進威脅，若欲提升至可應付2026年先進威脅水準，最快得等到2027年第二季才可能達成，不僅風險很高，擴充欲度也有限。

梅復興研判，顯然我國空軍在期程和成本壓力下，才接受ALQ-254方案，但建軍投資應永遠考慮武器能否滿足作戰需求，其次才是成本、期程、後勤共同性等，就算當年迫於期程的決策勉強可以理解，「性能能否滿足台海作戰需求如此重大的因素，豈可在後續建案的規劃審查中不予強調和重視」？

