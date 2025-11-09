汲取烏克蘭戰爭教訓 德國批准新型「小型反無人機飛彈」專案

圖為歐洲飛彈集團（MBDA）在柏林國際航太展上展出的「小型反無人機飛彈」（SADM）。德國國會已批准採購此款飛彈，未來將整合至「天空遊俠30」防空系統，用於反制日益嚴峻的小型無人機威脅。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕外國軍事媒體《Defense News》報導，為反制日益嚴峻的無人機威脅，德國聯邦議院（Bundestag）已於11月5日批准一項資金提案，將開發並部署一款專為廉價、高效反制無人機而設計的新型迷你飛彈。

這款被稱為「小型反無人機飛彈」（SADM）的武器，將由歐洲飛彈集團（MBDA）生產，並整合至德國萊茵金屬（Rheinmetall）公司製造的「天空遊俠30」（Skyranger 30）輪式防空系統上，作為其30公厘機砲的火力補充。



德國聯邦國防軍（Bundeswehr）在新聞稿中表示，此舉是汲取了烏克蘭戰爭的教訓，因為微小型無人機已對平民、士兵與基礎設施構成「重大威脅」。

根據萊茵金屬的說法，「天空遊俠30」的砲塔已預留了整合SADM飛彈發射器空間，依配置不同可攜帶9至12枚飛彈。SADM的加入，將使「天空遊俠30」的有效接戰距離，從原本的2公里，大幅延伸至約6公里，專門用於攔截重量在150公斤以下的「第一類」無人機。

納入「歐洲天空之盾」 形成多層防空網

此專案總成本據報導約4.9億歐元（約新台幣175億元），並將被納入由德國發起的「歐洲天空之盾倡議」（ESSI）清單中。此舉反映了歐洲各國在俄烏戰爭後，正積極彌補關鍵防空缺口的趨勢。SADM將與德國採購的以色列製「箭-3」（Arrow 3）高層防禦系統等武器，共同構成一個涵蓋不同距離與高度的多層次防空攔截網。

