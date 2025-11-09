「福建號」服役成為中國第三艘航艦 面對美國11艘航艦仍得直追

中國福建號航艦已正式服役。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國第三艘航空母艦「福建號」5日正式服役，這艘採用電磁彈射系統（EMALS）的航艦，排水量高達8萬噸，艦載機達60架，成為中國解放軍海軍最倚重的水面艦之一。事實上，中國自2005年起改裝首艘航艦「遼寧號」迄今已20年，未來也將研製核動力航艦，但與擁有11艘核動力超級航空母艦的美國相比，還有一段不小的差距。

根據公開資訊，為中國第三艘航艦、第二艘自製航艦的「福建號」，2016年動工，經過了將近9年的建造，在今年11月5日正式服役。與前二艘採用滑跳式甲板的遼寧號、山東號航艦相比，排水量高達8萬噸以上的福建號，明顯大於排水量約6萬餘噸的前二者，也是中國首艘採用電磁彈射系統的航艦。福建號甲板設有3套電磁彈射器，可讓將近50架艦載定翼機依序起飛，另有10至12架直升機，可進行多種任務。

採用滑跳式甲板的遼寧號航艦，與新型的福建號構型有著明顯不同。（法新社檔案照）

公開資訊顯示，「福建號」的艦載戰機，包括屬於第五代戰機的殲-35，以及「四代半」的殲-15T，具備一定的遠洋作戰能力；中國也持續研製「004」航艦，可能採用核動力，且排水量可能提升至10萬噸以上。

位於太平洋另一端的美國，則是具有豐富航艦實戰經驗的老牌強權，美國海軍現有11艘核動力航艦，排水量皆超過10萬噸，分別為1艘「福特級」航艦，以及10艘「尼米茲級」航艦，計畫打造10艘的前者，預計自2027年起逐漸取代後者。

美國尼米茲號航艦採用核動力，且排水量達10萬噸。（法新社）

福特級與尼米茲級航艦的理論續航力為無限，可搭載75架各式艦載機，包括第五代戰機F-35，用途多元的「四代半」F/A-18E/F戰機等，加上搭載神盾戰鬥系統的水面艦、核動力潛艦等搭配而成的航艦打擊群，整體戰力不容小覷。不過，相較於中國3艘航艦集中部署於西太平洋，美國海軍則須駐防於世界各地。

