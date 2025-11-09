缺乏超級航艦也無妨 土耳其、南韓直指「無人機航艦」航向新藍海

土耳其「阿納多盧號」（TCG Anadolu）兩棲突擊艦被視為具備起降無人機的能力。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國003「福建號」航艦5日正式服役，牽動太平洋兩岸的強權勢力消長，值得注意的是，雖然並非每個國家都負擔得起「超級航艦」，但部分國家已著眼攸關未來戰力的「無人機航艦」發展。土耳其「阿納多盧號」（TCG Anadolu）兩棲突擊艦，其搭載一定數量的無人機，因此被視為「無人機航艦」；南韓軍工業者也紛紛推出排水量超過1萬5000噸的無人機航艦概念，未來有機會成真。

土耳其「阿納多盧號」兩棲突擊艦排水量約2萬7000噸，全長232公尺、寬32公尺，其有著全通式航空甲板，除了可供直升機停放，還可部署「紅蘋果」無人戰機、TB2無人機等。雖然其作戰範圍、對空作戰能力等性能，遠不如美國F-35、中國殲-15等艦載戰機，但在充滿前景的無人載具發展領域之中，仍有十足的想像空間。

現已有2艘排水量將近2萬噸「獨島級」兩棲突擊艦的南韓，其軍工業者也有開發無人機航艦的興趣。韓華海洋在今年夏季，推出了「幽靈指揮官二號」（Ghost Commander II）的「有人－無人協同」指揮艦，排水量達4萬2000噸；現代重工則展示了一款1萬5000噸級的無人機航空母艦，並透露其正在開發一款3萬2000噸型艦艇的設計。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍「魔改版」無人機航艦「巴蓋里烈士號」，今年2月正式亮相。（圖片截取自@IRIran_Military的Ｘ帳號）

除了上述二國，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍「魔改版」無人機航艦「巴蓋里烈士號」，今年2月正式亮相，這艘大型艦艇長達長240公尺，可搭載60架無人機。伊朗宣稱其可部署多個無人機中隊，並發射和回收各式戰鬥、偵察無人機；中國「076型」兩棲攻擊艦也可能在未來搭載「攻擊-11」無人戰機，擴大運用範圍。

