烏克蘭國營電廠發電量歸零 俄飛彈首度擊中核電廠變電站

俄羅斯8日對烏克蘭發動大規模空襲，烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）一棟公寓大樓遭無人機擊中，外牆嚴重毀損。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，在俄羅斯於8日凌晨對全國能源基礎設施發動大規模空襲後，烏克蘭國營電力公司「中央能源」（Centerenergo）週日（9日）警告，其發電能力已「降至零」。烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）宣布，全國大部分地區9日將面臨每日8至16小時的輪流限電，政府正緊急調度能源。

烏克蘭能源部長斯格林丘克（Svitlana Grynchuk）表示，此次攻擊是入侵以來最猛烈的直接打擊之一。她說：「敵人動用了極難擊落的彈道飛彈，發動了一次大規模打擊。」

更令人擔憂的是，攻擊已直接威脅到核能安全。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）證實，俄軍無人機擊中了位於烏克蘭西部的赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與里夫內（Rivne）兩座核電廠的供電變電站。他呼籲國際原子能總署（IAEA）召開緊急理事會議，並同時要求中國與印度向莫斯科施壓，停止攻擊能源設施。

請繼續往下閱讀...

隨著冬季即將來臨，能源設施的癱瘓恐將引發人道災難。烏克蘭頂尖能源專家警告，若首都基輔在攝氏零下10度低溫時，發電廠與熱電廠停擺超過3天，將面臨一場「科技災難」。能源官員警告，長時間供暖中斷恐導致管線凍裂與全城系統癱瘓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法