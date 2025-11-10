獨家》潛艦海鯤號最新影像曝 船迷：看不到尾舵了

船迷11月上旬目擊海鯤號的艦艉增加鷹架，且「看不到尾舵了」（紅圈處）。（讀者授權自由時報專用）

〔記者洪定宏／高雄報導〕潛艦海鯤號預計11月交艦的計畫確定跳票，但相關改善措施持續進行。船迷目擊停靠高雄港91號碼頭的海鯤號發現，帆罩的黑色鷹架及甲板的藍色塑膠布沒變，但艦艉增加鷹架，甚至「看不到尾舵了」，比對白色「吃水刻度」，似乎下沉數公尺。

據了解，海鯤號在7月3日完成第三次海測後，7月8日移泊海昌廠房旁大乾塢，9月2日回到91號碼頭，原本外界盛傳9月底之前，將進行第四次海測，但遲遲沒有動靜。不過，國防部長顧立雄11月3日在立法院備詢表示，「希望11月能再進行一個相關的浮航測試」。

請繼續往下閱讀...

船迷比對9月中旬跟11月上旬拍到的海鯤號照片發現，帆罩的黑色鷹架及甲板的藍色塑膠布沒變，但艦艉增加鷹架，甚至「看不到尾舵了」，比對白色「吃水刻度」，似乎下沉數公尺，不知是否增加裝備造成。

據指出，潛艦國造原型艦「海鯤號」海測延宕，確定今年無法完成，更面臨首次造艦「系統整合不易」困境。曾任台灣戰爭學院榮譽講座的廖宏祥投書《National Defense》（國家防衛月刊）分析，「海鯤號」雖後續海試進行中，但進度緩衝幾乎耗盡，導致整合成本上升與輸出審批困難；台船董事長黃正弘與國安會顧問黃曙光先後辭職，更動搖外界信任。在此情況下，台灣須立即聘請具保密授權的國際潛艦專家團隊，執行「獨立驗證與確認（IV&V）」，是唯一能重建信譽的解方。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法