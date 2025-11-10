俄羅斯2州遭烏克蘭襲擊 導致電力和供暖中斷

沃羅涅日州長古塞夫表示，烏克蘭無人機攻擊導致其部分地區停電並切斷供暖。（擷自X@NOELreports）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯官員9日稱，靠近烏克蘭邊境的沃羅涅日州、貝爾哥羅德州2地遭烏克蘭襲擊，電力和供暖中斷。

根據《美聯社》報導，沃羅涅日州長古塞夫（Alexander Gusev）9日表示，烏克蘭無人機攻擊導致其部分地區停電並切斷供暖。他指出，數架無人機在夜間飛越該處時遭遇電子干擾，但仍讓1個公用設施起火，最終火勢被撲滅。

俄羅斯和烏克蘭的Telegram新聞頻道聲稱，無人機攻擊的目標是沃羅涅日1家火力發電廠。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，8日晚間的飛彈襲擊也對該地的電力和供暖系統造成嚴重破壞，約有2萬戶家庭受到影響。

值得注意的是，俄羅斯國防部沒有在聲明中提及遭到襲擊的沃羅涅日州或別爾哥羅德州，也沒有具體說明烏克蘭出動多少架無人機。該國防部僅表示，其部隊在夜間摧毀或攔截44架飛越布良斯克州和羅斯托夫州的烏克蘭無人機。

另外羅斯托夫州當局指出，擁有約24萬人口的塔甘羅格市（Taganrog）發生長達數小時的停電，並將停電歸咎於1條輸電線路緊急關閉。當局並未具體說明關閉輸電線路原因，但當地媒體稱，附近1座變電站起火。

