無人駕駛飛機會不會把我取代？ 美直升機飛官表露憂慮

美商洛馬將「MATRIX」自主系統安裝在「黑鷹」直升機，使一般士兵也能遠端操作。（圖取自洛馬公司網站）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕直升機大廠塞考斯基日前成功進行「黑鷹」直升機的遠端遙控測試，只要一名接受極短時間訓練的官兵，即可在飛機之外運用簡單介面與技術操控。不過，這也讓需要長時間培養的直升機飛官，感受到轉型帶來的挑戰，因為可能使其職涯專業技能隨之流失，甚至可能被裁員。

美國軍工大廠洛克希德．馬丁10月30日表示，1架安裝「MATRIX」自主系統的「黑鷹」直升機，曾在美國陸軍演訓中，全程由機外官兵遙控操作，順利完成測試任務，這名官兵不是飛行員，僅接受訓練不到1小時，就能多次操作精準投放裝備。塞考斯基是洛馬旗下的子公司。

外國軍事媒體《Defense One》9日報導，一名美國陸軍直升機飛官被問及此事時，轉述他在陸軍直升機學校同袍的反應：「我們完蛋了（We’re cooked）」，也對此事感到疑惑。不過，在這名飛官講出同僚心聲時，正值美國陸軍正縮減航空部隊規模，將從3萬名官兵之中裁撤6500人，也就是每個戰鬥航空旅裁掉一個空騎中隊，藉此打造更精簡、更具殺傷力的部隊。

美國陸軍所屬阿帕契攻擊直升機。（法新社檔案照）

對於美國陸軍來說，其正實現多平台、靈活性高且機組人員風險低的願景，即使直升機是陸軍作戰核心兵力，其部隊規模難逃持續縮減的宿命，也導致一些飛官擔心，其職涯、專業技能會在轉型過程中流失。不過，也有部分人員樂觀認為，陸軍新模式會使兵力規模較小的航空部隊，比以往任何時候更加強大。

如今，美國陸軍正持續審查所屬飛行員、機組人員技能，同時，塞考斯基也在日前宣布已教會了普通官兵，遙控操作自主飛行直升機，且不到一小時就學會此技能。雖然美國陸軍飛官盡力保持樂觀，卻也擔心他們累積數十年的經驗，會在人員縮減的情況下消失殆盡。

一名飛官說，他希望未來不會把空中補給、突擊任務都交給無人機執行，更大的挑戰在於，如何整合技術降低官兵風險，又不會失去操作這些需要傳承的複雜系統所需技術與知識。

美國阿帕契攻擊直升機退役飛官麥克林頓（Dan McClinton）對於飛行訓練變革表示樂觀，但也對美國陸軍無可避免地轉向無人系統，表達了一些疑慮，他說：「我明白科技不斷變化，也完全贊成盡可能地利用科技，但我擔心他們可能走得太遠、太快了。」

