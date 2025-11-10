獨力抵禦入侵 菲律賓測試全新「單邊防禦計畫」

圖為菲律賓陸戰隊員6月5日在南海主權爭議海域的西月島（West York Island）上持槍戍守。面對區域緊張情勢，菲軍在其佔領的島嶼上進行例行海上巡邏，以彰顯主權。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據專業國防媒體《Defense News》報導，菲律賓軍方正在其年度「海空陸聯合演習」（AJEX DAGIT-PA）中，測試一套全新的防禦計畫，旨在演練如何在無盟友立即協助下，獨力擊退入侵者。此舉凸顯馬尼拉在中國於西菲律賓海的侵略行動加劇之際，正積極強化自身防衛能力。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）向記者表示：「我們正在檢視所有可能的情境，並將其納入演習。」他解釋，若戰爭爆發，菲軍將是「自己先打第一仗」，必須堅守至少一個月，直到盟友可能提供增援。演習內容包括在被視為潛在攻擊目標的中業島（Thitu Island）進行的兩棲作戰。

新成立「戰略司令部」 戰時統帥三軍

與往年不同，今年演習由10月底新成立的「菲軍戰略司令部」主導。布勞納暗示，該單位可能成為戰時的主要作戰指揮單位，負責專屬經濟區、南海佔領島嶼等關鍵區域。他解釋，成立該司令部是為了讓菲軍具備一個專職的戰時指揮機構，以反映國防重心轉移。

請繼續往下閱讀...

菲軍自2023年起正式將國防重心轉向「外部防禦」，並發布了「全面群島防禦概念」（CADC）作為指導原則。此次演習測試的「單邊防禦計畫」，正是落實此一概念的具體步驟。分析人士指出，菲律賓此舉不僅在強化自身防衛的自主性，也被視為與美、日等國的合作架構中，一個相互補充的戰略佈局。

