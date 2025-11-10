自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

無人機入侵比利時 英法德向其部署反制小組

2025/11/10 14:28

比利時國防部長弗蘭肯感謝英國決定在比利時部署反無人機小組。（美聯社）比利時國防部長弗蘭肯感謝英國決定在比利時部署反無人機小組。（美聯社）
〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）9日告訴《英國廣播公司》（BBC），英國正效仿法國和德國，向比利時提供人員和設備，幫助其應對無人機入侵事件。

根據《政客》（Politico）報導，比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）感謝英國決定在比利時部署反無人機小組，在此之前，法國和德國也於近日宣布類似行動。

比利時首都布魯塞爾和列日（Liège）的機場，上週發現不明無人機在其空域活動，而被迫暫停航班。最近也有無人機飛越比利時安特衛普港（Antwerp），甚至比利時軍事基地附近也出現無人機。

弗蘭肯6日召開緊急會議後表示，比利時國家空中安全中心將於2026年1月1日全面運作，同時比利時政府向德國、法國和英國請求援助，這3國都已派遣空軍專家赴比利時。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）7日在記者會上指出，無人機入侵事件，與正在進行的動用俄羅斯凍結資產，資助烏克蘭抵禦全面入侵的談判有關。這些資產大多存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。

皮斯托里烏斯說：「這是一項意在散佈不安全感、在比利時製造恐慌的措施。」

雖比利時政府並未明確指責莫斯科，但據《比利時國家廣播電視台》（VRT）報導，該國情報部門對無人機來源幾乎毫無疑問。弗蘭肯8日也聲稱，俄羅斯顯然是1個可能的嫌疑對象。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中