無人機入侵比利時 英法德向其部署反制小組

比利時國防部長弗蘭肯感謝英國決定在比利時部署反無人機小組。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國國防參謀長奈頓（Richard Knighton）9日告訴《英國廣播公司》（BBC），英國正效仿法國和德國，向比利時提供人員和設備，幫助其應對無人機入侵事件。

根據《政客》（Politico）報導，比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）感謝英國決定在比利時部署反無人機小組，在此之前，法國和德國也於近日宣布類似行動。

比利時首都布魯塞爾和列日（Liège）的機場，上週發現不明無人機在其空域活動，而被迫暫停航班。最近也有無人機飛越比利時安特衛普港（Antwerp），甚至比利時軍事基地附近也出現無人機。

弗蘭肯6日召開緊急會議後表示，比利時國家空中安全中心將於2026年1月1日全面運作，同時比利時政府向德國、法國和英國請求援助，這3國都已派遣空軍專家赴比利時。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）7日在記者會上指出，無人機入侵事件，與正在進行的動用俄羅斯凍結資產，資助烏克蘭抵禦全面入侵的談判有關。這些資產大多存放在比利時的歐洲清算銀行（Euroclear）。

皮斯托里烏斯說：「這是一項意在散佈不安全感、在比利時製造恐慌的措施。」

雖比利時政府並未明確指責莫斯科，但據《比利時國家廣播電視台》（VRT）報導，該國情報部門對無人機來源幾乎毫無疑問。弗蘭肯8日也聲稱，俄羅斯顯然是1個可能的嫌疑對象。

