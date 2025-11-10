無人機、自主飛行器將取代有人機？ 學者：不必然

Anduril的YFQ-44無人僚機原型機日前首飛成功。（路透）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國日前測試一般官兵遠距遙控「黑鷹」直升機，在遠端遙控、無人甚至自主飛行的科技逐步成熟時，已有直升機飛官對於工作保障表達憂慮。國防院學者舒孝煌今（10）日分析，美國陸軍肆應未來環境結構化轉型，大量使用自主化系統，在科技發展衍生多種任務、部隊招募情形等變數下，人力不全然會被取代，「美軍基層官兵自己被淘汰，但高層更擔心很多任務沒人做」。

舒孝煌表示，每個國家的部隊情況與任務截然不同，若以美國陸軍為例，其正進行結構化轉型，為應付未來衝突，很多載具會被淘汰，而廠商塞考斯基協助執行「MATRIX」計畫，將「黑鷹」直升機改造成遠端搖控飛機，就可以執行深入戰區運輸、運補、火力支援等高危險任務，藉此降低人員損傷風險。

波音公司也提出「協同轉型旋翼機」，盼能支援美國陸軍直升機隊。（取自波音公司官網）

舒孝煌說，美國海軍、空軍也推動無人僚機相關計畫，也就是無人機搭配有人機，或者代替有人機執行任務；波音公司也提出「協同轉型旋翼機」，盼能支援美國陸軍直升機隊。當前無人機多半需要人員操作，但未來持續朝自主化操作邁進，也就是設定導航點後，自己飛行並執行任務，在同領域須投入人力，確實會減少不少。

但舒孝煌也說，即使自主執行任務的無人載具科技持續推進，未來軍事任務會越來越多元，人員並不全然會被取代，「美軍基層官兵自己被淘汰，但高層更擔心很多任務沒人做」。

對於美軍案例帶給國軍的啟示，舒孝煌指出，國軍應持續參考美國無人系統的發展，因為隨著少子化，官兵招募的難度不斷提升，加上我國國情特殊，要獲得先進系統難度更高，且戰時機場跑道、港口都會被敵軍列為優先摧毀目標。因此他建議，我國應持續精進人工智慧（AI）技術發展載具自主化能力，同時發展可克制敵軍高價值飛機的空中高性能載台。

