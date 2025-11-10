英航艦部署24架F-35B創紀錄 全英機隊無需美軍支援

英國皇家海軍「威爾斯親王號」航空母艦近日搭載創紀錄的24架F-35B匿蹤戰機，展現獨立作戰能力。圖為F-35B戰機在「威爾斯親王號」甲板上進行起降作業。（圖：英國皇家海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，英國皇家海軍威爾斯親王號航空母艦（HMS Prince of Wales）本月6日搭載24架F-35B「閃電II」匿蹤戰機，參加義大利主導的獵鷹打擊演習（Exercise Falcon Strike），創下歐洲單艦搭載英國F-35B戰機的最高紀錄。

此次部署是英國為期8個月的高桅杆行動（Operation Highmast）的一部分，威爾斯親王號航艦打擊群在印度太平洋地區執行任務5個月後，返回地中海。

報導指出，此次24架戰機編隊規模，超越2021年伊麗莎白女王號航艦部署時的18架F-35B。2021年部署時，18架F-35B中有部分由美國海軍陸戰隊提供。2025年的部署為全英國機隊，展現英國已能在單艦上集結大規模第五代戰機兵力，無需仰賴美國陸戰隊支援。

威爾斯親王號專為短距起飛垂直降落（STOVL）作戰設計，配備滑跳式飛行甲板與整合式電力推進系統。此次艦載機編隊由皇家海軍第809海軍航空中隊、第617中隊，以及英國皇家空軍馬勒姆基地第207中隊的戰機組成。

獵鷹打擊演習將進行日夜間聯合訓練，參與國包括義大利、美國與希臘空軍，演練內容涵蓋任務規劃、爭議環境戰術與大規模甲板操作。英國航艦打擊群已與義大利護衛艦路易吉里佐號（ITS Luigi Rizzo）會合，並與英國及挪威護航艦艇協同作戰。

報導指出，演習將著重整合第五代戰機的感測器融合、低可偵測性與資料鏈結能力，演練海基進攻性制空、打擊與高價值單位防護戰術。

北約唯一單艦24架第五代戰機部署

報導分析，英國皇家海軍目前是北約唯一能在單一航艦甲板部署24架第五代戰機的軍種。義大利F-35B計畫已達初始作戰能力並正擴編第二中隊，但義大利航艦編隊尚未達此規模。法國戴高樂號航艦配備（Rafale Marine，海軍型）戰機，但未部署匿蹤戰機。美國曾在「美利堅級」兩棲攻擊艦黎波里號（USS Tripoli），展示搭載20架F-35B的「閃電航艦」概念，仍少於威爾斯親王號現有編隊。

報導指出，高桅杆行動全程航行約4萬8000公里，與40國進行交流，連結印度太平洋與歐洲戰區，展現歐洲航艦兵力可跨戰區部署，並在遠程部署後維持任務準備的能力。

