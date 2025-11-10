中科院引進「高能X光機」可供民用 航材、金屬構件結構都看得透

中科院「高能量X光」檢驗設備及技術。（中科院提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院用於檢驗軍品與裝備材料的技術可望嘉惠民間。中科院今日表示，其今年完成建置「高能量X光」檢驗設備及技術，不僅提升36％非破壞性檢測量產軍品的精度與能量，同時可支援國內廠商大型工件研發與品質安全檢驗作業，進而促進產業升級，提升市場競爭力，包括3D列印金屬構件、航空產業關鍵零組段等，都可以藉由高穿透力、高解度影像能力，一窺內部結構樣貌。

中科院說，「高能量X光」設備分由高能量X光機、軌道式載台、油壓升降旋轉輔助機構等項組成，操作人員可透過調整陰極電流或陽極電壓，使其輸出X光能量達到MeV以上高能，將檢測穿透厚度提高達1公尺以上；同時藉由設置能遙控最高承重60噸重的軌道式載台，以及自由調整照射角度、區域的油壓升降旋轉機構，不但有效避免作業干擾及提升運輸穩定性的環境下，滿足巨型、大尺寸及高重量的工件檢驗需求，也兼具節省人力與降低風險等效益。

中科院表示，這套高能量科學檢測設備，因其高穿透特性，可運用於各類型焊鑄件、材質結構非破壞性檢測作業，尤其適用於大尺寸工件，例如檢驗各型工件的內部結構是否存有氣孔、異物或不正常裂紋缺陷等瑕疵，作為研判工件品質之標準；因此，藉由其高穿透力與高解度影像能力，可應用於國防大型構件、軍品量產工件等檢測，顯著提升國防科技裝備品質與檢驗效率。

中科院表示，為轉化國防科技能量，提供技術服務，創造民間產業價值，將透過產業合作方式，運用高能量X光檢驗設備，協助業界檢測各類大型工件成品及半成品其適用於大型焊件及鋼鐵鑄件，例如3D列印金屬構件及航空產業的關鍵零組段等，期能發揮「物盡其力」最大效益，致力推升檢測技術共創雙贏。

